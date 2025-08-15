ICE arresta a boxeador cubano: su familia teme que sea deportado

Suscríbete a nuestros canales

El prometedor púgil cubano Billy Rodríguez fue detenido este pasado domingo por la agencia de Inmigración en Miramar, Florida, luego de verse involucrado en un accidente automovilístico, según han confirmado fuentes oficiales y medios especializados.

Rodríguez se encuentra bajo un estatus migratorio conocido como I-220A, o libertad condicional que permite su permanencia mientras procesa una solicitud de asilo político, y su arresto ha causado profunda inquietud en su entorno personal y deportivo.

¿Cómo llegó a los Estados Unidos?

El boxeador, medallista panamericano, originalmente desertó de la delegación cubana durante una competencia en México en 2022 y cruzó la frontera hacia Estados Unidos, donde comenzó una trayectoria profesional con TBT Promotions y Miguel Cotto Promotions.

El cubano ha acumulado un récord invicto de seis victorias, tres por nocaut. El incidente ocurrió cuando Rodríguez se dirigía a la casa de su suegra para llevar leche para su hijo: fue entonces cuando un choque leve lo llevó a ser detenido rápidamente, sin oportunidad de exponer su situación migratoria frente a agentes policiales, según relató su esposa Lisandra Jardines.

A pesar de haber pagado una fianza para asegurar su liberación, las autoridades de inmigración tomaron el caso, de acuerdo con lo relatado por el portal Telemundo.

¿Dónde se encuentra actualmente el cubano?

Desde su arresto, permanece en un centro de detención de ICE en Miramar mientras se prepara su cita con USCIS, prevista para septiembre de 2027 dentro del proceso de asilo.

Esta detención ha generado temor entre su familia, que teme que sea deportado por su condición de desertor, una figura con graves consecuencias legales al regresar a Cuba.

¿Cuál ha sido el impacto de este arresto?

El arresto de Rodríguez se enmarca en una nueva oleada de detenciones incluso contra solicitantes de asilo que cumplen con sus requisitos, como parte de políticas migratorias más agresivas implementadas recientemente y que enfrentan creciente presión legal.

Además del impacto legal, la detención del boxeador supone un golpe humano significativo: su hijo está próximo a cumplir un año y no podrá celebrarlo con su padre. Su familia ha contratado al abogado Wilfredo Allen para gestionar su defensa legal y evitar que sea entregado a las autoridades cubanas.

Billy Rodríguez había expresado su determinación en entrevistas recientes: “He venido a triunfar... Soy un boxeador disciplinado… no paro hasta conseguir mis metas”. Ahora, el futuro de su carrera, y su seguridad, penden de un hilo.

