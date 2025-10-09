¡Insólito! Policía de Texas completa un delivery: sepa qué pasó con el repartidor

Suscríbete a nuestros canales

Un agente de policía entregó un pedido de la plataforma DoorDash en Portland, Texas, el 28 de septiembre de 2025, después de que el repartidor fuera arrestado por autoridades de inmigración.

Este suceso, cuya información sobre el destino e identidad del detenido se desconoce, no constituye un caso aislado, sino que forma parte de una práctica creciente de agentes locales completando entregas de comida tras detenciones de inmigrantes.

Esta situación refleja una tendencia que cobró notoriedad con el aumento de los operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que cada vez más se enfocan en personas involucradas en el servicio de entregas a domicilio y otras labores esenciales.

Efecto dominó

Las detenciones de repartidores a manos de ICE tienen un efecto inmediato en la vida cotidiana de la población estadounidense que depende de estos servicios de entrega.

Para muchos inmigrantes indocumentados, el trabajo de delivery representa una oportunidad de subsistencia, ya que a menudo requiere menos documentación y horarios flexibles.

Cuando estos trabajadores son detenidos, la interrupción del servicio va más allá de un simple pedido de comida no entregado; rompe la cadena de suministro de muchos hogares y negocios que dependen de esta fuerza laboral.

Además, genera una percepción de inseguridad y desconfianza hacia las autoridades locales, ya que los operativos de ICE pueden realizarse sin previo aviso y en cualquier lugar.

Aumento de arrestos

El ICE incrementó significativamente el número de arrestos durante el 2025 tras la llegada al poder de Donald Trump y su política de lucha contra la inmigración ilegal.

Solo en el primer semestre, el total de detenciones superó las 109 000, lo que representa una alza considerable en comparación con años anteriores.

Este aumento no solo impacta a personas con antecedentes penales, sino que también afecta a un número creciente de inmigrantes con cargos menores o sin historial delictivo.

