Justicia para los estafados en Illinois: víctimas cuentan con mayor protección desde el 1 de enero

Esta nueva ley que entró en vigor el 1º de enero de 2026 en Illinois ofrece protección a los ciudadanos que fueron obligados a asumir un préstamo sin el consentimiento propio.

El gobernador del estado, J.B. Pritzker, firmó la norma en agosto pasado, la cual fue presentada por la representante Kelly M. Cassidy.

La nueva legislación indica, según, el texto oficial, que busca salvaguardar a los ciudadanos que adquirieron deudas por fraude, intimidación, abuso, coerción, influencia indebida o uso no consensuado de información personal.

Además, contempla los escenarios en contexto de violencia doméstica o trata de personas.

¿De qué trata la ley HB 3352?

En la sección 9.6, la ley indica que un ciudadano no es responsable de ninguna deuda contraída bajo coacción. Si la persona consigue demostrarlo, no deberá abonar el dinero que debe.

Si quiere comprobar que la deuda fue obtenida mediante coerción, debe presentarse u informe policial u orden judicial, además de una declaración adscrita al ente que incluya:

La identificación del crédito

La descripción de los hechos

Un método de contacto

Apoyo documental: reportes policiales o certificaciones de terceros califica.

Las agencias de cobranza deben tomar ciertas medidas al recibir un reclamo por préstamos obtenidos por fraude.

Al recibir los documentos, se otorga un plazo de 90 días a la entidad para revisar las evidencias y determinar si se trata o no de una deuda coercitiva.

Por otro lado, si una persona es hallada responsable, puede ser civilmente responsable tanto frente a la agencia de cobranza como frente al propio deudor.

Sanciones por no respetar la nueva ley de Illinois

La HB 3352 establece que:

Los costos judiciales y los honorarios de abogados y representantes legales .

. Hasta 2500 dólares por cada deuda.

