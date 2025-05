Líneas telefónicas del 911 se cayeron en Colorado: autoridades investigan las causas

Suscríbete a nuestros canales

Varios servicios locales enfrentaron serios problemas durante el transcurso del martes, con las líneas del 911 y de atención no urgente fuera de servicio por varias horas en Denver, Colorado.

Algunas áreas continuaron experimentando dificultades el miércoles. El sheriff del condado de Douglas, Darren Weekly, informó que se recibió una alerta de uno de los proveedores de la red estatal, Lumen, indicando que el sistema de 911 podría estar inactivo.

Weekly advirtió que, si se utilizaba un teléfono inalámbrico, la llamada podría no realizarse, destaca FOX 31.

El sheriff aseguró que se implementó un sistema automático para garantizar que las llamadas al 911 fueran atendidas, incluso en caso de cortes de energía.

Este sistema redirige las llamadas al Condado de Arapahoe, luego al Departamento de Policía de Aurora y, si es necesario, a Denver.

Aumento en las llamadas

Sin embargo, Weekly expresó su preocupación por el aumento en el volumen de llamadas que podría afectar la capacidad de respuesta.

El Departamento de Seguridad Pública de Denver también confirmó que una interrupción en su línea de no emergencia estaba relacionada con un fallo en la red de la ciudad, no con los problemas del 911 en otras jurisdicciones.

A las 11:00 a.m., Denver experimentó una falla en su servidor virtual, que afectó múltiples aplicaciones, aunque la línea de 911 del Departamento de Policía no se vio impactada. Se pidió a los ciudadanos que llamaran al 311 para asuntos no urgentes.

Hasta el miércoles por la tarde, el Departamento de Policía de Parker seguía lidiando con las repercusiones de la interrupción del 911.

Un portavoz indicó que estaban trabajando con su proveedor telefónico para restablecer el servicio y garantizar la atención a la comunidad.

Sheriff Weekly destacó la necesidad de una investigación oficial para determinar la causa de la falla, ya que estos problemas parecen estar ocurriendo con mayor frecuencia.

La Comisión de Servicios Públicos (PUC) anunció que investigará cualquier interrupción del servicio del centro de emergencias que dure más de cuatro horas.

