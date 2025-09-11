Mundial 2026 en Estados Unidos: descubre cómo comprar entradas desde $60 y evitar quedarte sin boleto

Suscríbete a nuestros canales

La FIFA inició este 10 de septiembre la esperada venta de entradas para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Los aficionados ya pueden registrarse para participar en el sorteo de preventa, con boletos desde $60 dólares, aunque los precios dinámicos pueden escalar hasta los $6,370 dólares en asientos de Categoría 1.

La venta, que arranca con gran expectativa por los nueve partidos que se jugarán en el AT&T Stadium en Arlington, incluye desde boletos individuales hasta paquetes completos para seguir a una selección a lo largo del torneo.

Cómo registrarse y fases de venta

El registro para el sorteo de preventa estará disponible del 10 al 19 de septiembre en fifa.com/tickets. La FIFA aclara que los pagos en esta primera etapa solo podrán realizarse con tarjetas de crédito o débito Visa.

Los aficionados seleccionados recibirán a partir del 29 de septiembre su franja horaria para comprar entradas, la cual se abrirá entre el 1 y el 21 de octubre, con asignación de boletos por orden de llegada.

La FIFA estableció tres fases de venta:

Fase 1: Preventa con Visa, activa en septiembre y octubre.

Fase 2: Sorteo anticipado, previsto del 27 al 31 de octubre, con compras asignadas en noviembre y diciembre.

Fase 3: Sorteo posterior al 5 de diciembre, tras el sorteo oficial de grupos en Washington D.C.

Quienes no accedan en estas fases tendrán nuevas oportunidades a medida que se acerque el torneo, bajo modalidad de compra directa hasta agotar existencias.

Precios y tipos de boletos

Las entradas para un solo partido arrancan en $60 dólares (Categoría 4) y pueden alcanzar los $6,370 dólares (Categoría 1).

Además, los aficionados podrán adquirir boletos para una sede específica o para todos los encuentros de un equipo, con un máximo de cuatro entradas por persona y hasta 10 partidos.

La FIFA también habilitará un sitio oficial de reventa para intercambiar boletos de forma segura, mientras que los paquetes de hospitalidad ya están disponibles con precios premium.

Partidos en el AT&T Stadium

El estadio de Arlington recibirá nueve encuentros:

Fase de grupos: 14, 17, 22, 25 y 27 de junio.

Dieciseisavos de final: 30 de junio y 3 de julio.

Octavos de final: 6 de julio.

Semifinal: 14 de julio.

La FIFA recordó que los encuentros más solicitados, como fases eliminatorias o partidos de países anfitriones, podrían agotar sus boletos en cuestión de minutos.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube