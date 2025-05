Nuestras conversaciones con ellos no están dando frutos: Donald Trump recomienda un arancel del 50% para la Unión Europea

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 23 de mayo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump recomendó un arancel de 50% para la Unión Europea.

El mandatario estadounidense se pronunció a través de su red Truth Social donde además expresó que las conversaciones no están dando frutos.

De igual modo, dijo que este impuesto sería a partir del próximo 1 de junio.

"La Unión Europea, creada con el objetivo principal de aprovecharse de Estados Unidos en el comercio, ha sido muy difícil de gestionar. Sus poderosas barreras comerciales, el IVA, las ridículas sanciones corporativas, las barreras comerciales no monetarias, las manipulaciones monetarias, las demandas injustificadas contra empresas estadounidenses, entre otras, han generado un déficit comercial con EE. UU. de más de 250 millones de dólares anuales, una cifra totalmente inaceptable. ¡Nuestras conversaciones con ellos no están dando frutos! Por lo tanto, recomiendo un arancel directo del 50 % para la Unión Europea a partir del 1 de junio de 2025. No se aplicará ningún arancel si el producto se fabrica en Estados Unidos. ¡Gracias por su atención!", escribió.

