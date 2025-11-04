Publica video en Instagram y termina arrestado por el Servicio Secreto: el inquietante mensaje que lo delató

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Secreto de Estados Unidos, en coordinación con un equipo SWAT del condado Lake, Illinois, detuvo este lunes a un hombre acusado de amenazar de muerte al presidente Donald Trump a través de redes sociales.

El sospechoso, identificado como Trent Schneider, de 57 años, fue arrestado sin incidentes durante un allanamiento ejecutado bajo orden judicial.

De acuerdo con un portavoz del Servicio Secreto, la operación formó parte de una “investigación activa de inteligencia de protección”, aunque la agencia no divulgó más detalles sobre las circunstancias del caso.

La acción fue controlada

El allanamiento se realizó luego de que la Oficina del Alguacil del Condado Lake recibiera la solicitud de apoyo para ejecutar tanto la orden de arresto como la de registro.

El detenido fue entregado a las autoridades federales y permanece bajo custodia mientras avanza la investigación.

La acción conjunta entre agencias federales y locales fue descrita como “controlada y sin incidentes”, en medio de un despliegue de seguridad que llamó la atención de residentes del área.

Amenaza en redes sociales desencadenó el operativo federal

Según un comunicado de la Fiscalía Federal, Schneider enfrenta cargos por emitir amenazas interestatales de causar daño a una persona, luego de que publicara un video en Instagram en el que presuntamente advertía que conseguiría “un montón de armas” y que “la gente va a morir”.

El contenido fue reportado a las autoridades por un residente de Florida, lo que permitió rastrear el origen de la publicación y activar la intervención del Servicio Secreto.

Este tipo de amenaza es considerado un delito grave bajo la legislación federal y puede acarrear una pena máxima de cinco años de prisión.

Hasta el momento, no se ha confirmado la fecha de la próxima comparecencia judicial de Schneider. Sin embargo, la investigación continúa abierta y bajo la supervisión de la Fiscalía Federal del Distrito Norte de Illinois, mientras el Servicio Secreto mantiene la reserva sobre los detalles del operativo por razones de seguridad.

