Subdirectora del ICE arremete contra ciudades santuario: “Los criminales fluyen hacia estos lugares”

Suscríbete a nuestros canales

Madison Sheahan, la subdirectora del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), emitió recientemente una fuerte advertencia sobre el estado de la seguridad nacional y la aplicación de la ley de inmigración.

En una entrevista con Newsmax, Sheahan no solo defendió la intensificación de las operaciones de deportación, sino que también adoptó una postura firme contra las llamadas "ciudades santuario", argumentando que estas áreas requieren la protección de ICE más que cualquier otra jurisdicción.

Con un tono decidido y enérgico, la subdirectora destacó la misión de la agencia de priorizar la seguridad pública y la expulsión de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales.

"Arrestaremos a lo peor de lo peor", dice la subdirectora del ICE

Sheahan subrayó la misión revisada de ICE bajo la actual administración, que busca reintroducir una "cultura de resultados y rendición de cuentas" en la aplicación de las leyes migratorias.

Durante su aparición en Newsmax, la directora adjunta declaró que la agencia enfoca sus limitados recursos en objetivos de alta prioridad, refiriéndose a los delincuentes.

"Tenemos un mensaje claro: arrestaremos a lo peor de lo peor y los deportaremos. Estos individuos son una amenaza para nuestras comunidades y es nuestro deber sagrado proteger al pueblo estadounidense", afirmó Sheahan.

Esta postura se alinea con las promesas de la administración de intensificar las deportaciones, una política que la agencia ya está ejecutando a través de diversas operaciones a nivel nacional.

La funcionaria cuestionó la lógica detrás de las políticas de "ciudades santuario", argumentando que al limitar la cooperación con ICE, las autoridades locales están poniendo en riesgo a sus propios residentes.

"Las ciudades santuario son, paradójicamente, las que más necesitan la protección y la aplicación de la ley de ICE. Los criminales fluyen hacia estos lugares porque saben que serán protegidos. Estamos inundando la zona para asegurar la seguridad de todos los ciudadanos, sin importar la política local", aseveró.

La retórica política pone en peligro a los agentes de ICE

Un tema clave en la entrevista de Newsmax fue la preocupación de Sheahan por el aumento de la violencia contra el personal de la agencia.

La subdirectora culpó a la retórica política anti-ICE por intensificar la hostilidad hacia los oficiales federales que están cumpliendo con su deber.

Sheahan compartió datos alarmantes sobre el incremento de agresiones: "Hemos visto un aumento del 500% en los asaltos a agentes de ICE.

Esta retórica divisiva de la izquierda no ayuda en nada; los demócratas siguen protegiendo a miembros de pandillas, criminales, asesinos y violadores.

Esto es simplemente injusto para los hombres y mujeres de ICE", expresó Sheahan en Newsmax.

La directora adjunta reafirmó que los agentes de ICE no se dejarán intimidar por amenazas o la oposición política.

"Seguiremos saliendo y aplicando la ley de inmigración en los Estados Unidos. Esto no nos detendrá. Continuaremos manteniendo seguro al pueblo estadounidense", concluyó.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube