Vacaciones de invierno en EEUU: descubra los destinos más populares y por qué elegirlos

Las personas que tienen pensado viajar durante la temporada de invierno en Estados Unidos (EEUU) pero aun no tienen claro a dónde ir pueden elegir su próximo objetivo entre las siguientes opciones más valoradas para 2025.

Estamos hablando de un informa realizado por el portal de Wallethub, en la que por medio de una encuesta se ha identificado cuáles serán los destinos más elegidos para una escapada invernal.

Uno de los factores que pueden influir en la decisión puede ser el pronóstico de que este invierno será más cálido de lo acostumbrado, en algunos territorios.

De hecho, el Old Farmer's Almanac pronostica un invierno templado y sin incidentes en la mayor parte de los EEUU.

Ahora, también es cierto que algunas regiones puede que experimenten un clima más duro, particularmente en el centro y sur de los Apalaches, el oeste del valle de Ohio y las Montañas Rocosas.

“Para ayudar a los estadounidenses a planificar sus viajes durante los meses más fríos, WalletHub desarrolló una clasificación de los destinos más baratos de EEUU, que también son los más fáciles de alcanzar (económicamente hablando)”, indicaron.

WalletHub destaca que los principales destinos de viaje reseñados pueden costar tan solo $200 y $300 para llegar en avión, desde las principales ciudades de EEUU.

Además, aseguran que las ciudades seleccionadas también destacan por tener una gran cantidad de atracciones que se ajustan a sus patrones climáticos, junto con restaurantes de alta calidad y tasas de criminalidad relativamente bajas.

Los mejores destinos para viajar en invierno este 2025

En total, Wallethub analizó casi 70 áreas metropolitanas, agrupadas como "cálidas" o "frías", en función de 37 métricas clave, incluidas dos semanas de datos de vuelo, indicadores de seguridad y predicciones meteorológicas.

Es decir, está basado en los lugares más convenientes para viajar, así como en su asequibilidad.

Entonces, entre los mejores destinos para los que quieren vivir un invierno frío, tenemos:

Chicago, IL

Explican que Chicago es el “destino frío” con los vuelos más baratos desde las principales ciudades sin conexiones, con un aproximado de $205.

Además, el área metropolitana tiene la décima mayor cantidad de pistas de patinaje sobre hielo per cápita, por ejemplo, junto con una gran cantidad de lugares de música, spas y restaurantes asequibles con al menos 4.5 estrellas.

Finalmente, el área metropolitana de Chicago tiene la tasa de delitos contra la propiedad más baja entre las 32 áreas metropolitanas para destinos fríos en nuestro estudio.

Atlanta, GA Washington, D.C. San Luis, MO Cincinnati, OH

Ahora, para los que prefieren lugares más cálidos en invierno, se encuentran:

Las Vegas, NV

Destacan que las Vegas tiene alojamiento asequible durante la temporada de viajes de invierno, con algunos de los precios más bajos de una habitación de hotel de 3 estrellas a $ 64 por noche.

Sin embargo, hay que tener presente que llegar a Las Vegas es un poco más caro que a otras ciudades, ya que los vuelos más baratos desde las principales ciudades cuestan $ 349 y un promedio de 0.17 conexiones.

Además, las Vegas brilla por su abundancia de atracciones, incluido un número especialmente alto de parques de diversiones y centros comerciales.

Así como muchas oportunidades para actividades al aire libre, con los cuartos mejores parques del país.

Además, Las Vegas es uno de los mejores lugares para restaurantes asequibles y de alta calidad.

San Diego, CA Austin, TX Dallas, TX Phoenix, AZ

