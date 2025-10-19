¡Visitar EEUU ahora es más caro! Esta es la nueva tarifa que entrará en vigor en octubre para viajeros

Suscríbete a nuestros canales

La medida impactará a millones de viajeros internacionales que deseen ingresar a territorio estadounidense. La nueva “tarifa de integridad de visa”, como ha sido denominada, se aplica a quienes tramiten visados ​​temporales por motivos de turismo, negocios, trabajo o estudios, incrementando los costos de viaje para extranjeros que requieren autorización de entrada.

De acuerdo con información publicada por el portal web de The New York Times , esta tarifa adicional forma parte de una serie de disposiciones incluidas en el proyecto de ley de política interior promulgado por el gobierno del presidente Donald Trump.

La norma busca reforzar los mecanismos de control migratorio y modificar la estructura de cobros asociados a los visados ​​de no inmigrante.

Alcance de la nueva tasa

La tarifa de 250 dólares se suma al monto que actualmente se cobra por el visado de no inmigrante, establecido en 185 dólares. Entre los grupos afectados se encuentran turistas, viajeros de negocios, estudiantes y trabajadores temporales que requieren autorización previa para ingresar al país.

Los ciudadanos de países amparados por el programa de exención de visado, como la mayoría de los europeos, Australia, Chile, Israel, Japón y Reino Unido, así como la mayoría de los visitantes canadienses, no estarán sujetos a este nuevo pago.

Según el documento legal, quienes cumplan con las condiciones de su visado podrían tener derecho a solicitar el reembolso de la tasa tras su salida del país, aunque los lineamientos específicos aún no han sido detallados por las autoridades.

Este punto ha generado inquietudes dentro del sector turístico y entre los visitantes internacionales que planean viajes a Estados Unidos en los próximos meses.

Será a partir del 1 de octubre cuando la disposición entre oficialmente en vigor, incluyendo a viajeros procedentes de México, India, Brasil y China, entre otros países que deberán asumir el nuevo costo como requisito para tramitar su visa de no inmigrante.

