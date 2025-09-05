El polémico "Deportation Depot": así es el nuevo centro de detención para inmigrantes que abre en Florida

Suscríbete a nuestros canales

El nuevo centro de detención, llamado ¨Deportation Depot¨, se encuentra en una antigua cárcel en el condado de Baker, al occidente de Jacksonville.

El lugar ya ha empezado a recibir migrantes y puede albergar hasta 2.000 personas. El Partido Republicano de Florida vendió mercancía con el logo del centro, pero la empresa Home Depot se quejó y pidió que lo retiraran.

¿Cuál es el objetivo de 'Deportation Depot'?

El anuncio del ¨Deportation Depot¨ se produce después de que la Corte Federal de Apelaciones del Undécimo Circuito bloqueara una orden que exigía desmantelar el otro centro de detención de Florida, 'Alligator Alcatraz'.

El gobernador DeSantis declaró en una entrevista con Fox News que el centro nunca cerró y que las deportaciones continúan. DeSantis ha calificado a 'Alligator Alcatraz' como "una gran ayuda para ampliar la misión de Trump de incrementar las deportaciones".

¿Cuál es la política migratoria de Donald Trump?

La iniciativa de Florida y la apertura de nuevos centros buscan apoyar la política de deportaciones masivas del gobierno de Donald Trump.

Desde que Trump asumió el cargo, la cifra de personas bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se duplicó a unos 61.226 detenidos en agosto.

Características de 'Deportation Depot'

La mayoría de las instalaciones son edificios de alta seguridad, a menudo con cercas de alambre, patrullas de seguridad y estrictos controles de entrada y salida.

En su interior, las áreas de detención suelen consistir en grandes salas con literas, donde los detenidos duermen en espacios abiertos, o en celdas más pequeñas. Los espacios comunes suelen ser limitados.

Reportes de organizaciones de derechos humanos, como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y Human Rights Watch, y testimonios de exdetenidos han señalado condiciones a menudo precarias, como:

Hacinamiento : Las instalaciones pueden estar superpobladas, lo que aumenta el riesgo de propagación de enfermedades.

: Las instalaciones pueden estar superpobladas, lo que aumenta el riesgo de propagación de enfermedades. Higiene : Las condiciones de saneamiento han sido objeto de críticas, con informes de acceso limitado a duchas, productos de higiene personal y lavandería.

: Las condiciones de saneamiento han sido objeto de críticas, con informes de acceso limitado a duchas, productos de higiene personal y lavandería. Atención médica: El acceso a la atención médica ha sido un punto de contención. Los informes indican que la atención puede ser inadecuada o lenta, lo que pone en riesgo la salud de los detenidos, especialmente de aquellos con condiciones médicas preexistentes.

Dentro de las instalaciones los detenidos tienen un acceso limitado a servicios básicos. El acceso a teléfonos para contactar a sus familiares o abogados está restringido y puede ser costoso.

Los espacios para el ejercicio físico o la recreación al aire libre suelen ser muy pequeños o inexistentes.

El acceso a bibliotecas de derecho o la asistencia de abogados de oficio es limitado, lo que dificulta que los detenidos preparen sus casos para las audiencias de deportación.

