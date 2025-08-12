Apoyo gratis en Dallas por el regreso a clases: así puedes inscribirte en la Feria "Back To School"

Suscríbete a nuestros canales

La comunidad ya puede registrarse para participar en la vigésimo novena Feria Anual de Regreso a Clases, organizada por la Alcaldía de Dallas, en colaboración con NBC 5, Telemundo 39, la Liga Juvenil de Dallas y el Distrito Escolar Independiente de Dallas.

Este evento gratuito se llevará a cabo en Fair Park 3809 Grand Ave., Dallas de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

¿Qué se necesita para asistir?

La feria está diseñada para beneficiar a más de 10.000 estudiantes, quienes podrán recibir útiles escolares sin costo, además de acceder a servicios clave como vacunas, exámenes dentales y de la vista, y cortes de cabello, gracias a la participación de más de 100 proveedores comunitarios.

Para poder asistir, es imprescindible que las familias se inscriban en línea antes del viernes 25 de julio de 2025. Pueden registrarse a través del sitio web oficial, donde también encontrarán los requisitos para validar la elegibilidad, de acuerdo con el portal Telemundo.

Podrán beneficiarse los estudiantes desde prekínder hasta 12.º grado que residan en Dallas o asistan a una escuela del DISD.

¿Cómo se completa el registro?

Para completar el registro, se requiere presentar documentos como identificación con foto del estudiante o comprobante de matrícula y demostrar que los ingresos familiares no superan los umbrales federales de pobreza, por ejemplo, alrededor de $32,150 anuales para una familia de cuatro integrantes.

