¡Asegura la educación de tu hijo! Aplica al Programa First Steps 4K en Carolina del Sur: conoce los requisitos

South Carolina First Steps ha abierto las inscripciones para su aclamado programa First Steps 4K.

Esta es una iniciativa fundamental que asegura que los niños elegibles de cuatro años en todo el estado tengan acceso a una educación preescolar de alta calidad y gratuita.

Este programa se alinea con el esfuerzo del estado para mejorar la preparación escolar y fomentar el desarrollo infantil desde una edad temprana.

Al unirse a First Steps 4K, las familias eligen un entorno de aprendizaje seguro y enriquecedor en más de 300 centros de cuidado infantil con licencia, así como en escuelas privadas y charter schools asociadas.

¿Qué ofrece el programa First Steps 4K en Carolina del Sur?

El programa First Steps 4K brinda un día completo de enseñanza (normalmente de ocho horas) cinco días a la semana durante todo el año escolar.

Su plan de estudios está diseñado para preparar a los niños para tener éxito en kindergarten y más allá, enfocándose en áreas esenciales como el desarrollo cerebral, la lectura temprana y las habilidades sociales.

Además, gracias a una colaboración con el Departamento de Servicios Sociales de Carolina del Sur (DSS), los estudiantes y sus hermanos (de 0 a 12 años) pueden ser elegibles para becas de cuidado infantil que cubren el cuidado antes y después de la escuela, un apoyo fundamental para las familias trabajadoras.

Requisitos de elegibilidad: ¿quiénes califican al programa First Steps 4K en Carolina del Sur?

El programa First Steps 4K está pensado para dar prioridad a los niños que más se beneficiarán de la educación preescolar. Para que su hijo sea elegible, debe cumplir con los siguientes requisitos:

Edad: El niño debe tener cuatro años cumplidos antes del 1 de septiembre del año escolar actual.

Residencia: El niño debe ser residente de Carolina del Sur.

Ingresos/Necesidad: El niño debe cumplir con al menos uno de los siguientes criterios de elegibilidad:

Ser elegible para Medicaid.

Ser elegible para el programa de almuerzo gratuito o a precio reducido.

Recibir beneficios de SNAP/TANF en Carolina del Sur.

Estar experimentando falta de vivienda o transitoriedad, o estar bajo cuidado de crianza (foster care).

¿Cómo se debe realizar el proceso de solicitud?

El proceso para asegurar un lugar en First Steps 4K es bastante sencillo y directo. Las familias pueden presentar su solicitud a través del portal en línea de SC First Steps.

Reúne los documentos: Asegúrate de tener a mano la prueba de residencia en Carolina del Sur (como tu licencia de conducir actual, una factura de servicios públicos o un contrato de alquiler/hipoteca) y la verificación de ingresos (puede ser una tarjeta de Medicaid, una carta de elegibilidad, una tarjeta SNAP o documentos que muestren los ingresos familiares). También necesitarás el certificado de nacimiento del niño.

Completa la solicitud: Dirígete al portal en línea de Free4KSC.org o al sitio web de SC First Steps y sigue las instrucciones para crear una cuenta y llenar la solicitud del estudiante.

Selecciona un proveedor: Escoge cualquiera de las escuelas o centros participantes en tu área que mejor se ajuste a las necesidades de tu familia.

El equipo de First Steps 4K revisa las solicitudes y determina quién es elegible. Una vez que tu solicitud sea aprobada, el programa se pondrá en contacto con la familia y el proveedor que eligieron.

Se recomienda a las familias que soliciten lo más pronto posible, ya que los lugares son limitados.

Si necesitas verificar tu elegibilidad o requieres ayuda con la solicitud, no dudes en comunicarte con la oficina de First Steps 4K.

