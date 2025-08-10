Atención trabajadores de EEUU: esta ciudad anuncia nuevo incremento de sueldo, entra en vigor en esta fecha

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos (EEUU) la inflación no da tregua a los trabajadores, quienes tienen que ver como sus salarios se escurren entre los dedos ante al alto costo de la vida, por esta razón, a pesar de que el salario mínimo federal no ha aumentado desde el 2009, los estados se ven en la necesidad de hacerlo.

Por esta razón, en una de las ciudades más importantes de Colorado se ha anunciado que se realizará un nuevo aumento de sueldo para inicios de 2026.

Se trata de Denver, el cual ha dado a conocer que, a partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo local en la ciudad y el condado de Denver aumentará a $19.29 por hora.

Esto representa un aumento de $0.48 en comparación con el salario de 2025, que actualmente es de $18.81.

Más detalles sobre el aumento en Denver

Vale la pena destacar que este aumento se debe a una ordenanza del Concejo Municipal de Denver que se estableció en 2019, la cual obliga a ajustar el salario mínimo anualmente en función del Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados y Oficinistas Urbanos (CPI-W).

El ajuste de 2026 se basa en un aumento del CPI-W del 2.56% para el área de Denver-Aurora-Lakewood.

De hecho, el salario mínimo de Denver es significativamente más alto que el salario mínimo estatal de Colorado, el cual se proyecta que aumente a $15.15 por hora en 2026.

Esta política está diseñada para asegurar que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo, y puedan seguir cubriendo sus necesidades básicas, como vivienda, alimentación, salud y transporte.

Por otra parte, para los trabajadores que reciben propinas, el salario mínimo será de $16.27 por hora, un aumento con respecto a los $15.79 por hora actual.

Además, este salario aplica siempre y cuando el trabajador gane al menos $3.02 en propinas por hora.

Estos incrementos se aplicarán a todos los trabajadores que desempeñen sus labores dentro de los límites de la ciudad de Denver, sin importar si trabajan a tiempo completo o parcial.

