Casas para familias, no para corporaciones: Trump busca frenar el acaparamiento con esta medida

La posibilidad de adquirir una vivienda propia, concepto tradicionalmente ligado al sueño americano, será objeto de una nueva regulación federal según los planes de la actual administración.

Donald Trump comunicó su intención de impedir que los grandes inversores institucionales continúen adquiriendo propiedades unifamiliares, solicitando al Congreso la codificación de esta prohibición para priorizar el acceso de los ciudadanos al mercado inmobiliario y frenar el acaparamiento corporativo.

Restricciones a la propiedad corporativa

El planteamiento central de la medida busca evitar que el capital financiero desplace a las familias jóvenes del mercado de compras. Según lo expuesto, la iniciativa pretende frenar la tendencia de grandes fondos que adquieren carteras masivas de viviendas para convertirlas en alquileres permanentes, lo que reduce el inventario disponible para la clase media.

Al respecto, Trump afirmó: "La gente vive en casas, no en empresas".

La propuesta será presentada ante el poder legislativo con el objetivo de establecer un marco legal que impida a las firmas de inversión competir directamente con los compradores individuales.

Inflación y agenda internacional

La justificación económica de este movimiento reside en el impacto de la inflación acumulada, factor que ha dificultado el ahorro para pagos iniciales de hipotecas en los últimos años. El anuncio precede a una intervención programada para el Foro Económico Mundial en Davos, donde se ampliarán los detalles sobre políticas de asequibilidad de vivienda y nuevas propuestas económicas. Sobre la situación del mercado actual, Trump señaló:

"Ese sueño americano está cada vez más fuera del alcance de demasiadas personas, especialmente los estadounidenses más jóvenes".

En la actualidad, grandes firmas como Blackstone o Invitation Homes poseen cientos de miles de viviendas unifamiliares en Estados Unidos, una tendencia que se aceleró tras la crisis financiera de 2008 y que ha generado críticas transversales en diversos sectores políticos por su efecto en el aumento de los precios de los alquileres.

Trump publicó:

Durante mucho tiempo, comprar y poseer una casa fue considerado el pináculo del sueño americano. Fue la recompensa por trabajar duro, y hacer lo correcto, pero ahora, debido a la alta inflación récord causada por Joe Biden y los demócratas en el Congreso, ese sueño americano está cada vez más fuera del alcance de demasiadas personas, especialmente los estadounidenses más jóvenes. Es por esa razón, y mucho más, que inmediatamente estoy tomando medidas para prohibir a los grandes inversores institucionales comprar más casas unifamiliares, y voy a pedir al Congreso que las codifique. La gente vive en casas, no en empresas. Discutiré este tema, incluyendo nuevas propuestas de vivienda y asequibilidad, y más, en mi discurso en Davos en dos semanas.

