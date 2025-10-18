Descubre cómo obtener hasta $289 al mes en Georgia: estos son los requisitos y pasos para realizar la solicitud

Suscríbete a nuestros canales

El Estado de Georgia tiene un programa clave de apoyo financiero llamado Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF).

Este es el principal programa de ayuda en efectivo que el estado ofrece a las familias con niños que están pasando por momentos económicos difíciles.

Aquellas familias que cumplen con los requisitos de elegibilidad, que son bastante estrictos, pueden recibir pagos mensuales limitados.

¿Qué es el TANF y cuánto paga?

El TANF constituye el programa de ayuda en efectivo de Georgia, financiado con fondos federales. Su objetivo central es promover la autosuficiencia de las familias al proporcionarles ayuda temporal.

¿Cuáles son los montos?

Los pagos del TANF en Georgia se encuentran entre los más bajos del país y varían según el tamaño de la familia.

Monto máximo: Para una familia de tres personas, el beneficio mensual máximo se sitúa entre $262 y $289 (aproximadamente el 12% al 13% del Nivel Federal de Pobreza en 2024).

La familia utiliza este dinero para cubrir gastos básicos esenciales, como alimentos, vivienda, servicios públicos y cuidado infantil.

¿Cuáles son los requisitos para recibir asistencia en efectivo en Georgia?

La División de Servicios para Familias y Niños (DFCS) tiene criterios bastante estrictos para que las familias puedan acceder a la asistencia:

Presencia de un niño: Es necesario que haya al menos un menor de 18 años en la familia.

Condición del niño: El niño debe ser considerado "privado" si uno de los padres está ausente de manera continua, si al menos uno de los padres tiene una incapacidad física o mental, o si ha fallecido uno de los padres.

Requisitos financieros estrictos: El ingreso bruto mensual de la familia no puede superar un límite máximo (por ejemplo, para una familia de tres, menos de $784 al mes en 2024).

Además, los ahorros de la familia no deben exceder los $1.000, y el valor de un vehículo está limitado a $4.650.

Estatus legal: Los solicitantes deben ser ciudadanos estadounidenses o residentes legales.

Límite de tiempo: La ayuda se otorga a las familias por un máximo de 48 meses a lo largo de su vida.

Requisitos de trabajo: Los adultos en la familia deben participar en actividades laborales o de capacitación.

Generalmente, se requieren 30 horas a la semana si el niño mayor tiene seis años o más, o 20 horas si el niño menor tiene menos de seis años.

Obligaciones escolares y de salud: Todos los niños en edad escolar deben asistir a la escuela, y los niños en edad preescolar deben estar al día con sus vacunas.

Acuerdo de Responsabilidad Personal (PRA): El adulto responsable debe firmar un acuerdo comprometiéndose a cumplir con requisitos como asistir a reuniones escolares y participar en planificación familiar o tratamiento por abuso de sustancias, si es necesario.

¿Cómo solicitar el Programa de asistencia en efectivo, TANF, en Georgia?

Las familias interesadas completan el proceso de solicitud a través de la plataforma oficial del estado: Georgia Gateway.

Acceso en línea: Los solicitantes acceden al portal gateway.ga.gov y seleccionan la opción "Apply for Benefits" (Solicitar Beneficios).

Por teléfono: También presentan su solicitud llamando al Centro de Contacto al Cliente de DFCS al (877) 423-4746.

En persona o por correo: Descargan una solicitud y la envían por correo a su oficina local de la División de Servicios para Familias y Niños (DFCS).

La solicitud se considera oficialmente presentada cuando DFCS la recibe con el nombre del jefe de familia, la dirección, la fecha y la firma.

