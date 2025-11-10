Hasta el ADN: Trump quiere aumentar pruebas biométricas para quienes solicitan estos trámites migratorios

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno estadounidense anunció una propuesta para reforzar los requisitos de datos biométricos exigidos a quienes solicitan la green card y otros beneficios migratorios.

Esta medida plantea la posible incorporación de pruebas de ADN entre los documentos necesarios para procesar las solicitudes.

La información fue obtenida del portal web oficial del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS). Según el documento publicado, la iniciativa busca ampliar y actualizar las modalidades de datos biométricos que requieren los trámites migratorios.

Ampliación en la recopilación de datos biométricos

Actualmente, el proceso para obtener la residencia incluye pruebas biométricas como huellas dactilares, fotografías y firmas. La propuesta del DHS expandiría estas opciones para incluir imágenes faciales digitales, escaneo ocular, voz y, especialmente, pruebas de ADN, incluso eliminando el límite de edad para la entrega de estos datos.

El DHS detalla que esta ampliación permitirá solicitar, aceptar o exigir resultados de pruebas ADN parciales o completas para verificar la elegibilidad y administrar las leyes migratorias.

Entre los motivos para solicitar ADN estaría comprobar el sexo biológico cuando esto incida en el acceso a beneficios.

Requerimientos y excepciones en la propuesta del DHS

La norma planteada obligaría a casi todos los solicitantes y sus relacionados a presentar datos biométricos sin importar la edad, aunque con algunas exenciones específicas.

La eliminación de límites en la edad de los solicitantes que deben entregar estos datos implicaría que niños menores de 14 años y adultos mayores también estarían incluidos en la recopilación biométrica.

Morgan Bailey, exfuncionaria del DHS, señaló que este cambio implica un impacto amplio en los trámites migratorios. Además, consideró que el uso de ADN puede ser una prueba más fiable para confirmar relaciones genéticas en casos relevantes para la solicitud de beneficios.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube