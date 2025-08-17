La ayuda fiscal que no conocías: el Gobierno de EE. UU. te da hasta $5,000 por cada hijo por esta razón

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno de Estados Unidos ha anunciado la introducción de un nuevo beneficio económico dirigido a familias con hijos, que contempla un pago de hasta 5.000 dólares.

Este apoyo financiero se entregará de forma directa en las cuentas bancarias de los beneficiarios y forma parte de una reforma tributaria que se pondrá en marcha en la temporada fiscal 2026.

La información fue obtenida del portal web oficial que detalla los lineamientos de este beneficio y las condiciones para su acceso. La medida busca respaldar a determinadas unidades familiares con un aporte económico que no está condicionado al pago previo de impuestos.

Detalles y requisitos del beneficio

Para acceder a esta ayuda, es indispensable cumplir con ciertos requisitos. En particular, la familia debe haber concluido un proceso de adopción legal a partir de 2025.

Esta adopción puede haberse realizado dentro del territorio estadounidense o a través de procesos internacionales. Además, el contribuyente debe incluir los datos correspondientes en su declaración anual de impuestos y aportar la documentación requerida por el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Procedimiento para recibir los 5.000 dólares

El trámite para obtener este beneficio forma parte de la declaración anual de impuestos. Los solicitantes deben registrar en su formulario la adopción realizada, adjuntar los documentos que respaldan el proceso y seleccionar una cuenta bancaria para recibir el pago mediante depósito directo.

Este monto será otorgado inclusive si el contribuyente no tiene impuestos federales pendientes, siempre que la información presentada sea aceptada por el IRS.

Este nuevo beneficio está diseñado para facilitar el acceso a recursos económicos para familias que incorporen hijos por adopción bajo los criterios establecidos.

