Mercado Inmobiliario: conoce las ciudades dónde puedes encontrar vivienda a 1000 dólares mensuales en EEUU

A pesar de que el alquiler promedio en Estados Unidos es de $2.023, según un informe de Zillow, existen urbes con precios mucho más bajos. Este análisis determinó que en 13 de las 100 áreas metropolitanas más grandes, más de un tercio de los apartamentos se alquilan por menos de $1.000 dólares al mes.

Estas localidades, donde se puede encontrar vivienda a $1,000 dólares mensuales, son "bastante pocas y dispersas". Sin embargo, se concentran principalmente en el Medio Oeste y el Sur del país, brindando alivio a los inquilinos.

¿Cuáles son las ciudades dónde puedes encontrar vivienda a 1000 dólares mensuales?

La lista de Zillow está encabezada por Wichita, Kansas, donde el 54% de todas las unidades disponibles tienen un alquiler inferior a $1.000.

El segundo puesto lo ocupa McAllen, Texas, con un 50.6%. El podio lo completa Little Rock, Arkansas, con un 49% de apartamentos asequibles.

Otras ciudades destacadas incluyen Toledo, Ohio (46%), Oklahoma City, Oklahoma (42%), y El Paso, Texas (38.5%). El informe señala que, en estas ciudades, una parte significativa del mercado es accesible.

¿Qué ciudades tienen la menor proporción de alquileres asequibles?

El estudio identificó las áreas metropolitanas con la menor proporción de apartamentos por debajo de los $1.000. Boston, Massachusetts, tiene solo un 1.2%, mientras que Miami, Florida, registra un 1.3%.

La Ciudad de Nueva York (2.2%) y Los Ángeles, California (2.5%) también se encuentran en los últimos puestos. Esto subraya la subida de precios en las grandes zonas urbanas.

¿Qué alternativas existen para el alquiler asequible?

Zillow también evaluó los mercados donde el costo de la renta representa menos del 30% del ingreso medio familiar, considerada una vivienda asequible. Ogden, Utah (97.3%) y Raleigh, Carolina del Norte (96.2%) lideraron esta lista.

Otra alternativa asequible es arrendar solo una habitación dentro de una vivienda. La plataforma indica que en la gran mayoría de las principales zonas urbanas de EEUU. (86 de 100) es relativamente sencillo encontrar una habitación por menos de $1.000.

