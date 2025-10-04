Moneda de $1 de Trump genera polémica: ¿Qué detalle del boceto causa tanta controversia en EEUU?

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos considera acuñar una moneda de $1 de Trump conmemorativa. El ejemplar honraría el 250.º aniversario de la Independencia del país. Un alto cargo del departamento avanzó la información, según NBC News.

La Casa de la Moneda de Estados Unidos prepara estas piezas especiales autorizadas por el Congreso en 2020. La legislación bipartidista, firmada por Trump, permite acuñar monedas de $1 dólar durante la conmemoración. El diseño debe ser emblemático del semiquincentenario de Estados Unidos.

El Tesorero de Estados Unidos, Brandon Beach, compartió los primeros borradores a través de la red social X. La imagen, que parece de plata, muestra el perfil de Trump en una cara de la moneda. En el reverso lleva una imagen de Trump con un puño en alto.

La publicación del boceto de la moneda de $1 de Trump generó polémica de inmediato. Un portavoz del Tesoro declaró que el primer borrador refleja el espíritu perdurable de nuestra democracia. La moneda será de curso legal, lo que significa que podrá usarse como moneda estándar.

¿Cómo es el diseño de la moneda?

El perfil de Trump es fácilmente reconocible en la cara de la moneda de $1 de Trump. El diseño lo muestra bajo la palabra Libertad, al estilo de los antiguos emperadores. Debajo, se lee la frase En Dios confiamos, el lema oficial de Estados Unidos.

El reverso de la pieza muestra la figura del expresidente con un puño en alto. Detrás, se aprecia una bandera estadounidense y la palabra LUCHA repetida tres veces en la parte superior. Por debajo se lee Estados Unidos junto a E PLURIBUS UNUM.

¿Qué opina el Departamento del Tesoro sobre el borrador?

Un portavoz del Departamento del Tesoro declaró que los hechos son claros. Bajo el liderazgo de Donald J. Trump, la nación llega a su 250.º aniversario "más fuerte, más próspera y mejor que nunca". La declaración fue recogida por Politico.

El portavoz añadió que, aunque el diseño final no se selecciona aún, el borrador refleja el espíritu perdurable de nuestra nación. Las autoridades esperan compartir más información pronto sobre la acuñación.

¿Cuál es la fecha de la conmemoración?

El 250.º aniversario de la firma de la Declaración de Independencia se celebrará el próximo año. Este evento de gran importancia histórica es el motivo de la acuñación de la moneda.

El lema E PLURIBUS UNUM hace referencia a la lucha de 13 colonias que se unieron para formar una nación.

