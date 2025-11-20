Pavo gratis en San Antonio: averigua dónde y cuándo conseguir tu plato principal para la cena de Thanksgiving

Suscríbete a nuestros canales

Mientras la comunidad se alista para celebrar el Día de Acción de Gracias el jueves 27 de noviembre de 2025, varias organizaciones benéficas, iglesias y empresas en San Antonio están trabajando arduamente para asegurarse de que ninguna familia se quede sin comida.

Este año, el aumento de precios ha afectado a muchas familias, lo que hace que los programas de entrega gratuita de pavos y cenas de Thanksgiving sean más importantes que nunca.

Las familias de San Antonio pueden acceder a diversas opciones para recibir un pavo y guarniciones sin costo, gracias al esfuerzo conjunto de la comunidad.

¿Dónde y cuándo conseguir pavo gratis en San Antonio para la cena de Thanksgiving?

Distribución de comida para familias de NEISD

¿Cuándo?: viernes, 21 de noviembre de 2025

viernes, 21 de noviembre de 2025 Horario: de 9:00 a.m. a 10:30 a.m.

de 9:00 a.m. a 10:30 a.m. Dirección: Blossom Athletic Center, 12002 Jones Maltsberger Rd.

El Distrito Escolar Independiente del Noreste (North East ISD) se ha unido a Rackspace y a otras organizaciones colaboradoras para brindar un apoyo fundamental a sus estudiantes y sus familias.

En esta colaboración, se distribuirán alimentos y recursos esenciales a 400 familias del distrito que han sido seleccionadas como elegibles.

La entrega se realizará en un evento drive-thru, pensado para ser rápido y eficiente, justo antes de que comience el receso escolar.

Entrega anual de pavos del Reverendo James Robinson

¿Cuándo?: sábado, 22 de noviembre de 2025

sábado, 22 de noviembre de 2025 Horario: de 9:00 a.m. a 12:30 p.m. (o hasta agotar existencias)

de 9:00 a.m. a 12:30 p.m. (o hasta agotar existencias) Dirección: Greater Love Baptist Church, 1534 Peck Ave., East Side

Se van a repartir un total de 600 pavos congelados. Además del pavo principal, cada paquete vendrá con acompañamientos esenciales como relleno, panecillos y una selección de artículos donados por el San Antonio Food Bank para hacer que la comida festiva sea aún más especial.

Todo el proceso de entrega se llevará a cabo mediante un sistema de drive-thru, buscando la máxima eficiencia y seguridad.

Es importante mencionar que habrá una limitación de un (1) pavo y un paquete de guarniciones por vehículo.

Distribución de pavos en Frost Bank Center

¿Cuándo?: sábado, 22 de noviembre de 2025

sábado, 22 de noviembre de 2025 Horario: de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.

de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. Dirección: Frost Bank Center, Lote 7, Puerta G

Esta operación comunitaria pondrá a disposición de las familias más de 300 pavos para la celebración de Acción de Gracias.

Para garantizar que el mayor número posible de hogares se beneficie, la entrega se limitará estrictamente a un (1) pavo por hogar.

Cena de Acción de Gracias de Raúl Jiménez

¿Cuándo?: jueves, 27 de noviembre de 2025

jueves, 27 de noviembre de 2025 Dirección: Henry B. González Convention Center, 900 E. Market St.

La emblemática cena de Thanksgiving en San Antonio, una tradición que se remonta a 1979, sigue creciendo y se ha convertido en un evento que une a toda la ciudad.

Esta histórica iniciativa tiene como objetivo servir alrededor de 25,000 comidas calientes durante el día.

Un esfuerzo de tal magnitud solo es posible gracias a la dedicación de más de 4.000 voluntarios que ofrecen su tiempo y energía.

Lo más importante: el evento es completamente gratuito y está abierto a toda la comunidad, sin excepciones.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube



