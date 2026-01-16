Propuesta sanitaria de Trump: depositar dinero a los consumidores para que compren su póliza

Suscríbete a nuestros canales

Ante la expiración de los alivios financieros de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, la administración de Donald Trump presentó este jueves las directrices de un nuevo modelo sanitario que otorga prioridad al manejo individual de los recursos.

El plan, que requiere la aprobación del Congreso, consiste en el envío de fondos fiscales directamente a los consumidores para que estos financien sus propias coberturas y gastos médicos.

Esta propuesta de salud surge en un momento de presión legislativa, luego de un cierre de gobierno de 43 días que no logró extender de forma permanente los créditos fiscales previos que vencieron a finales de 2025.

Cuentas de ahorro y transparencia de aseguradoras

El pilar de la iniciativa se basa en dotar a los estadounidenses de cuentas de ahorro específicas para salud (FSA o similares), permitiendo que el usuario decida qué servicios o seguros contratar sin la intermediación de subsidios pagados a las compañías. Además del componente monetario, la propuesta exige a las empresas aseguradoras una mayor transparencia informativa sobre sus ingresos, tiempos de espera para atención y, especialmente, sobre las reclamaciones médicas rechazadas. La Casa Blanca busca, mediante esta normativa, que el mercado compita por los fondos que ahora estarán en manos del ciudadano y no del Estado.

En relación con el mecanismo de pago, el presidente Donald Trump explicó en un video oficial:

"El gobierno le va a pagar el dinero directamente a usted. El dinero le llega a usted y usted luego toma el dinero y compra su propia atención médica".

Por su parte, el doctor Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, aclaró el alcance de la propuesta:

"Es un marco que creemos que ayudará al Congreso a crear una nueva legislación".

Medicamentos baratos y venta directa online

Otro punto central del proyecto es la reducción del costo de los fármacos mediante la vinculación de precios domésticos con los valores más bajos pagados en el extranjero.

Como parte de esta política, el gobierno anunció el lanzamiento del portal TrumpRx.gov, una plataforma de venta directa donde los fabricantes ofrecerán medicamentos listos para farmacia sin intermediarios. Asimismo, se contempla que medicamentos para úlceras o antiinflamatorios de alta dosis pasen a ser de venta libre sin necesidad de receta médica, siempre que la FDA certifique su seguridad tras el análisis de las etiquetas.

A pesar de los anuncios, el proyecto carece aún de detalles técnicos sobre los montos exactos que se transferirán a cada hogar o si el beneficio cubrirá a todos los inscritos en los planes actuales. Los demócratas han manifestado su oposición, argumentando que este sistema de cuentas personales no compensa el aumento de las primas mensuales para los sectores más vulnerables de la población.

También visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube