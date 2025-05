¿Qué otros medios de transportes exigirán la Real ID? Esto dijo la TSA

Suscríbete a nuestros canales

A partir del 7 de mayo tu licencia o tarjeta de identificación necesitará cumplir con los requisitos de la Real ID para volar dentro de Estados Unidos. Muchos pasajeros se preguntan si deberán actualizarlo para viajar en distintas modalidades de transporte.

Pero, ¿que es la Real ID?

Es una licencia emitida por un estado que cumple con los requisitos federales y que, según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), es una forma de identificación más segura para volar dentro del país.

Esta nueva etapa busca reforzar los controles de identidad tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Tras la consternación de muchos, la respuesta es clara, salvo para los vuelos comerciales y el acceso a instalaciones federales de alta seguridad, la Real ID no será requerida para otros tipos de transporte.

¿Por qué sucede esto?

Cuando la ley de la real id fue firmada en 2005, se implementó una recomendación de la comisión del 11 de septiembre para que el gobierno estableciera estándares de seguridad para las licencias de conducir e identificaciones emitidas por el estado.

Se suponía que la ley comenzaría a implementarse en 2008, "pero ha enfrentado repentinos retrasos debido a desafíos de implementación estatal, más la pandemia Covid", dijo Nina Ruggiero directora editorial senior de Travel+ Leisure.

Conducir un vehículo particular no estará sujeto a las exigencias de real id, por lo que no será obligatorio tenerla para conducir después del 7 mayo.

Sin embargo, es importante destacar que estas licencias no podrán utilizarse como identificación para abordar vuelos domésticos o para acceder a ciertas instalaciones federales restringidas.

¿Amtrak pedirá Real ID después del 7 de mayo?

No, la Red Nacional Interurbana de Transporte Ferroviario de pasajeros de los Estados Unidos no pedirá el Real ID, puesto que la política oficial de la empresa establece que los pasajeros mayores de 18 años deban portar una forma válida de identificación con fotografía.

Tampoco se necesitará Real ID para embarcar en cruceros, los mismos continuarán solicitando los documentos de viaje habituales como pasaportes o tarjetas de pasaporte.

