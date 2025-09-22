Apoyo y beneficios

¿Tienes problemas con tu auto en California?: conoce esta ley que protege a propietarios ante defectos de fábrica

Para ampararse por esta normativa, debe asegurarse de cumplir con los criterios establecidos y llevara cabo el proceso

Por Nayzai Saavedra
Lunes, 22 de septiembre de 2025 a las 08:55 am
Beneficios de la Ley Limón a propietarios de autos en California
En California, Estados Unidos (EEUU), los propietarios de vehículos están amparados por la ley ante automóviles que son comprados en el estado, descubra de qué se trata y cuál es su alcance.

Lo primero que debe saber es que la Ley Limón de California (Lemon Law), formalmente como la Ley de Garantía del Consumidor Song-Beverly, es una ley de protección al consumidor que ampara a los propietarios de vehículos que resultan ser defectuosos.

Se llama así debido a que el término "limón" es una expresión coloquial en inglés que se usa para referirse a un automóvil que, a pesar de ser nuevo, tiene numerosos defectos graves que lo hacen poco confiable o inservible.

El nombre de la ley proviene directamente de esta jerga popular, ya que protege a los consumidores de comprar un "limón".

Así funciona la Ley Limón

La ley otorga dos remedios principales al consumidor si su vehículo es calificado como "limón":

  • Reembolso (Buyback): esta suele ser la opción más común y se aplica cuando el fabricante está obligado a recomprar el vehículo al precio original de compra o de arrendamiento.

Esto, menos un pequeño ajuste por el kilometraje recorrido antes del primer intento de reparación.

También se deben reembolsar los gastos adicionales como impuestos, tarifas de registro y cargos por financiación.

  • Reemplazo: el fabricante debe reemplazar el vehículo defectuoso con uno nuevo y comparable.

En ese caso, el propietario no tiene que pagar ninguna tarifa adicional por el reemplazo.

Así mismo, la ley cubre los costos incidentales que el propietario tuvo que asumir debido a los defectos, como gastos de remolque o el alquiler de un vehículo sustituto.

Criterios que deben cumplirse para que la ley lo proteja

Para que un vehículo sea considerado un "limón", debe cumplir con los siguientes puntos clave:

  • El vehículo debe tener un defecto grave que afecte su uso, valor o seguridad.

Por ejemplo, problemas en el motor, frenos o dirección.

  • El problema debe haber ocurrido durante el período de la garantía del fabricante y no haber sido causado por un accidente o mal uso.
  • El fabricante o el concesionario autorizado debe haber tenido una cantidad "razonable" de oportunidades para reparar el defecto sin éxito.

- Con esto se refieren a cuatro o más intentos de reparación para el mismo problema.

- Dos o más intentos de reparación para un problema que podría causar la muerte o lesiones corporales graves.

- También aplica si el vehículo ha estado fuera de servicio por reparaciones por un total acumulado de 30 días o más.

Esto debe hacer para llevar a cabo el proceso

  • Documentar todo: es crucial guardar todos los recibos de reparación, órdenes de trabajo y correspondencia con el concesionario y el fabricante.
  • Notificar al fabricante: se debe notificar formalmente al fabricante por escrito sobre la intención de presentar un reclamo bajo la Ley Limón.
  • Proceso de Arbitraje: muchos fabricantes participan en programas de arbitraje. El propietario debe pasar por este proceso antes de poder demandar al fabricante.
  • Acción legal: si el arbitraje no resuelve el problema, el propietario puede presentar una demanda contra el fabricante para hacer valer sus derechos.

