Fecha límite para reclamar su dinero en EEUU: estos consumidores de refrescos Poppi deben hacer su reclamación

Suscríbete a nuestros canales

Actualmente los consumidores de cierta reconocida línea de refrescos, Poppi, en Estados Unidos (EEUU), están en la recta final de reclamaciones para recibir una compensación, sepa si usted puede recibir una parte, cuáles son los términos y hasta cuándo pueden solicitarla.

Estamos hablando de una demanda, presentada por los consumidores en un tribunal de California, en la cual se acusa a Poppi de publicidad engañosa.

Esto, al promocionar sus refrescos como si tuvieran beneficios significativos para la salud intestinal y la digestión, debido a su bajo contenido de fibra.

Sin embargo, los demandantes alegan que la cantidad de vinagre de sidra de manzana y fibra de agave que contienen las bebidas es tan baja que no puede ofrecer los beneficios que la marca afirma, como "mejorar la salud intestinal" y "reducir el colesterol".

La demanda sostiene que estas afirmaciones son falsas, engañosas y carecen de respaldo científico.

Entonces, para resolver el litigio, Poppi ha aceptado un acuerdo preliminar.

Aunque, y como suele ser común en estos acuerdos, la compañía no ha admitido haber cometido ninguna falta.

En su lugar, ha acordado crear un fondo de liquidación para compensar a los consumidores elegibles.

Pero, los interesados deben saber que el acuerdo aún debe ser aprobado por la corte.

Esto se debe a que, en una demanda colectiva, las partes llegan a un acuerdo de manera informal, pero este todavía necesita ser revisado y aprobado formalmente por un juez.

El juez se asegura de que el acuerdo sea justo y razonable para todos los consumidores afectados.

Conoce los detalles sobre el acuerdo: atención a la fecha límite

Ahora, aunque el acuerdo no ha sido finalizado, el proceso de reclamos ya está en marcha.

Esto significa que los consumidores pueden y deben presentar su reclamo antes de la fecha límite para asegurar que serán elegibles para recibir una compensación si el acuerdo es aprobado.

Elegibilidad: cualquier persona que haya comprado refrescos Poppi en cualquier lugar de EEUU entre el 1 de enero de 2019 y el 15 de abril de 2024.

Monto de la compensación: los consumidores que presenten un reclamo con prueba de compra (como un recibo) pueden recibir un reembolso de hasta $10 por unidad de bebida.

Los que no tengan recibos pueden reclamar un reembolso de hasta $5 por unidad, con un límite de 5 unidades. El monto exacto dependerá del número total de reclamos que se reciban.

Debido a esto, el sitio oficial del acuerdo confirma que el monto exacto final por unidad dependerá del número total de reclamos que se presenten.

Por otra parte, con respecto a plazo de tiempo de reclamación, el portal oficial del acuerdo indica:

"Si se envía en línea, los formularios de reclamación deben enviarse a más tardar el 26 de septiembre de 2025".

Aunque llama la atención que desde el portal de US Marca indican que es hasta el 15 de diciembre de 2025.

Sin embargo, no pudimos corroborar que se haya extendido hasta esa fecha.

Para conocer los términos y condiciones exactos del acuerdo, consulte el siguiente link: https://www.poppisettlement.com/media/5893236/vnb_settlement_agreement_and_release.pdf o visite: https://www.poppisettlement.com/.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube