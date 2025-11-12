Transforma tu mesa para Acción de Gracias con las mejores ofertas de Walmart: precios y novedades imperdibles

Suscríbete a nuestros canales

Con la llegada del Día de Acción de Gracias, la tradición de reunirse en torno a una mes bien decorada es el centro del escenario.

Walmart, anticipándose a las celebraciones familiares, lanzó un amplio abanico de ofertas a través de su plataforma en línea, para planificar con calma y sin presiones.

De acuerdo con El Diario, la propuesta de Walmart no se limita solo a la despensa; abarca desde la vajilla hasta los elementos decorativos más sutiles, asegurando que cada detalle de la mesa irradie el espíritu festivo.

La vajilla perfecta para cuatro personas

Walmart simplificó la tarea de equipar la mesa con sets completos pensados para pequeños y medianos grupos familiares.

Toque rústico y cálido: el set Better Homes & Gardens Banks de 12 piezas en gres marrón ofrece un estilo campestre y robusto por $47.97.

Color y elegancia: la vajilla The Pioneer Woman Agatha de 12 piezas, en un vibrante rojo brillante, incluye platos y tazas para cuatro personas por $55.88.

Cubiertos y cristalería con estilo

La cadena ofrece opciones para todos los gustos, desde lo clásico hasta lo moderno.

Lujo accesible: el Better Homes & Gardens River es un juego de 20 cubiertos de acero inoxidable con un elegante acabado dorado, disponible por $24.76.

Clásico y duradero: el set Oneida Newpoint de 20 piezas es una opción de alta calidad y diseño tradicional para cuatro comensales, con un precio de $36.97.

Vasos vintage: para servir las bebidas, el juego de 4 copas de vidrio The Pioneer Woman Daisy, con un delicado diseño floral en relieve, cuesta $12.80.

Ambientación y decoración esencial

La atmósfera se completa con mantelería y aromas que evocan la temporada otoñal.

Manteles festivos: el Better Homes & Gardens Mantel a Cuadros de algodón de 60″ x 84″, ideal para mesas medianas, se ofrece por $18.12. Para un complemento neutro, el mantel individual redondo Mainstays Lava de 15″ está disponible por solo $3.22.

Aromas de otoño: la vela Mainstays Especia de Calabaza de 13 onzas, con su diseño temático, tiene un costo de $5.97. Para un toque más sofisticado, la vela en tarro Better Homes & Gardens con aroma a cítricos y mecha de madera cuesta $12.88.

Servilletas de tela: el juego de 4 servilletas de tela The Pioneer Woman de 100% algodón, en color blanco, añade un toque de refinamiento por $9.97.

Artículos útiles para servir y preparar

Para el servicio de los alimentos, Walmart presenta artículos prácticos y decorativos.

Jarras y teteras: la jarra decorativa de cerámica The Pioneer Woman Vintage, que puede usarse para bebidas o como florero, tiene un valor de $29.98. Además, la Tetera con Estufa de acero inoxidable de la misma marca está disponible por $24.97.

Bandejas y tazones: el encantador Tazón de Cerámica de Calabaza con Tapa, apto para postres o sopas, se ofrece por $16.97. Para aperitivos, la bandeja dividida The Pioneer Woman Agatha es una opción funcional por $17.24.

Finalmente, el juego de tres tazones The Pioneer Woman Colette, apilables y muy versátiles, cuesta $24.97.

