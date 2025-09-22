Visa americana en octubre: los nuevos costos que impactan el bolsillo de los solicitantes

Suscríbete a nuestros canales

A partir del 1 de octubre, quienes tramiten la visa americana enfrentarán nuevas condiciones económicas que modifican el costo total del proceso.

Aunque muchos esperaban pagar los tradicionales 185 dólares por la visa de turista B1/B2/BCC, el anuncio oficial revela una reforma más profunda.

El gobierno estadounidense, bajo la administración de Donald Trump, ha endurecido los requisitos migratorios. Además, ha aprobado una legislación fiscal que modifica las tarifas para visas no inmigrantes.

Esta medida busca reforzar los controles migratorios, aunque podría afectar el flujo de visitantes y el comercio fronterizo.

Visa americana: ¿cuáles son los nuevos costos desde octubre?

La principal novedad es la implementación de la “Cuota de Integridad de Visa” (Visa Integrity Fee), que suma 250 dólares adicionales al trámite.

Esta tarifa aplica a las categorías B1/B2/BCC (turismo y negocios), F/M (estudiantes) y H/L (trabajadores temporales), entre otras.

En consecuencia, el costo total para una visa de turista asciende a 435 dólares por solicitante. Al tipo de cambio actual (18.70 pesos por dólar), esto representa aproximadamente 8.134 pesos mexicanos.

Por otro lado, el permiso I-94 para ingresar por tierra a Estados Unidos también se encarece. Su precio pasa de 6 a 30 dólares, lo que impacta especialmente a familias numerosas que cruzan la frontera por vía terrestre.

Entrevistas obligatorias y condiciones de reembolso

Desde el 2 de septiembre, se incrementaron las entrevistas consulares, incluso para renovaciones. Esta medida busca verificar con mayor rigor los perfiles de los solicitantes.

Aunque la “Cuota de Integridad de Visa” contempla reembolsos, estos solo se aplican si el titular sale del país antes de que expire la visa y sin infringir normas migratorias. El proceso puede tardar hasta 10 años o durar lo mismo que la vigencia del documento.

Categorías afectadas y otras tarifas migratorias

Las visas alcanzadas por el ajuste incluyen:

B1/B2 (turismo y negocios)

F, J, M (educación y formación)

H, L, O, P, Q, R (trabajo temporal y actividades especializadas)

Las visas de inmigrante, que otorgan residencia permanente, mantienen sus tarifas actuales. Sin embargo, otros trámites migratorios también presentan costos elevados:

Ajuste de estatus (I-485): 1.440 dólares

Permiso de trabajo (I-765): desde 470 dólares

Petición de familiar extranjero (I-130): desde 625 dólares

Reemplazo de Green Card (I-90): desde 415 dólares

Las solicitudes laborales especializadas pueden alcanzar hasta 1.385 dólares.

Recomendaciones oficiales ante los cambios

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y la Embajada recomiendan consultar fuentes oficiales antes de iniciar el trámite.

Además, advierten que las condiciones de reembolso son estrictas y no aplican si el solicitante busca una visa de mayor duración o residencia permanente.

Por tanto, quienes planean viajar a Estados Unidos deben considerar estos ajustes antes de iniciar el proceso. La visa americana, más allá de ser un documento migratorio, se convierte en una inversión que exige planificación y claridad sobre sus nuevas condiciones.

