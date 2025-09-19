Votación anticipada en Virginia: cómo registrarse y qué reglas debes seguir

Suscríbete a nuestros canales

Las elecciones estatales de Virginia en 2025 están a la vuelta de la esquina, y eso significa que los votantes tendrán la oportunidad de hacer oír su voz, desde el próximo 10 de septiembre.

Este ciclo electoral ofrece a los residentes una variedad de opciones y formas de participar, incluyendo la votación anticipada, que ha ido ganando popularidad en los últimos años.

Es fundamental conocer los plazos, los procedimientos y los candidatos para poder tomar una decisión bien informada.

¿Qué se va a elegir en estos comicios?

Aunque la lista completa de candidatos aún está en proceso de finalización, se anticipa que las elecciones de 2025 traerán contiendas importantes en la Asamblea General de Virginia, incluyendo la Cámara de Delegados y el Senado de Virginia.

Los resultados de estas elecciones influirán en el equilibrio de poder dentro de la legislatura estatal, lo que a su vez impactará en la dirección de políticas clave como impuestos, educación, salud y otros temas relevantes.

Es fundamental que los votantes se mantengan informados sobre los anuncios de los candidatos, sus plataformas políticas y las novedades de las campañas para poder tomar decisiones bien fundamentadas.

La Junta Electoral de Virginia, junto con los sitios web de las campañas de los candidatos, será la mejor fuente para obtener información detallada sobre los postulantes en cada distrito.

¿Cuándo y cómo votar en las elecciones anticipadas de Virginia?

La votación anticipada en Virginia se ha convertido en una opción preferida para muchos ciudadanos, ofreciendo flexibilidad y conveniencia.

Según la Junta Electoral de Virginia, la votación anticipada en persona para las elecciones de 2025 comenzará 45 días antes del día de las elecciones.

Los votantes pueden presentarse en su oficina de registro de votantes local para emitir su voto.

Es fundamental que verifiquen los horarios de atención y la ubicación exacta de su oficina.

Además, no se requiere una razón específica para votar de forma anticipada, lo que lo hace accesible para todos los votantes registrados.

Otra opción es la votación por correo. Los votantes pueden solicitar una boleta de voto ausente por correo a través del sitio web oficial de la Junta Electoral de Virginia o completando un formulario en papel.

La fecha límite para solicitar una boleta por correo es generalmente dos semanas antes del día de las elecciones. Una vez recibida, la boleta debe ser devuelta por correo o entregada en persona antes del cierre de las urnas el día de las elecciones.

Dónde y cómo inscribirse para votar en Virginia

Para poder votar en las elecciones, los ciudadanos deben asegurarse de estar registrados. Si aún no lo han hecho, pueden registrarse fácilmente en línea a través del sitio web de la Junta Electoral de Virginia.

Este sitio ofrece un proceso rápido y sencillo que solo necesita una licencia de conducir o un número de identificación de Virginia.

También tienen la opción de registrarse en persona en las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) o en su oficina local de registro de votantes.

Recuerden que la fecha límite para inscribirse es 22 días antes del día de las elecciones.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube



