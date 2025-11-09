Walmart lleva el sabor venezolano a EEUU: descubre los productos que llenan sus estantes

Suscríbete a nuestros canales

El mercado estadounidense está viviendo una emocionante oleada de sabor caribeño. Walmart, el gigante minorista, ha ampliado considerablemente su selección de productos venezolanos, todo en respuesta a la creciente demanda de la comunidad venezolana y la curiosidad del público en general.

Aunque la empresa no ha hecho un anuncio oficial a gran escala, hay pruebas de esta expansión que provienen de clientes y proveedores, quienes confirman que han visto marcas icónicas en varias tiendas, especialmente en estados con una gran población latina.

Productos venezolanos que se consideran emblemáticos llenan estantes y redes sociales

Clientes en redes sociales actúan como los principales voceros de esta tendencia. Videos virales en plataformas como TikTok muestran a emocionados compradores recorriendo los pasillos de Walmart.

Un tiktoker mostró en un clip miles de reacciones ante estantes repletos de artículos reconocidos, desde la ineludible Harina P.A.N. hasta golosinas como el chocolate Savoy y la malta.

En algunos casos, la señalización de la tienda incluso incluye la bandera venezolana, un claro indicador de la importancia que Walmart otorga a este nicho de mercado.

Emprendedores venezolanos también consiguen espacios en Walmart para la distribución de sus productos

Esta expansión no se limita solo a las grandes corporaciones. También hay un espacio para las iniciativas de pequeños emprendedores venezolanos en EEUU.

Un ejemplo notable es la llegada del tradicional pan andino a las tiendas en Orlando, Florida, gracias al esfuerzo de un joven migrante que llevó su receta artesanal a las grandes superficies.

Empresas de logística y distribución, como Tealca, hacen posible que estos productos lleguen a los estantes, y a su vez, permiten que los venezolanos en el extranjero envíen artículos desde las tiendas estadounidenses a su país.

La inclusión de estos sabores auténticos refuerza los lazos culturales y comerciales, convirtiendo a Walmart en un puente entre Venezuela y sus ciudadanos en el país norteamericano.

