Zelle: descubra cómo enviar dinero sin errores y de manera segura

Desde su introducción en 2017, el sistema de pagos electrónicos Zelle se ha convertido en un referente en Estados Unidos.

A lo largo de su desarrollo, la plataforma ha compartido tres consejos esenciales para que los usuarios puedan enviar fondos de manera segura y protegerse contra posibles estafas.

De acuerdo con la información publicada en su portal en línea, Zelle destaca que sus transferencias de dinero son instantáneas y seguras.

Sin embargo, es crucial tener en cuenta que una vez que el usuario aprueba el envío, la transacción no se puede revertir, especialmente si el receptor está dado de alta en Zelle.

Recomendaciones de Zelle para enviar dinero de forma segura

Envía dinero solo a personas que conoces y en las que confías: Zelle está diseñado para enviar dinero a amigos, familiares y personas de confianza. No lo uses para pagar a desconocidos por bienes o servicios, ya que no hay protección para el comprador si no recibes lo que esperabas.

Verifica la información del destinatario: asegúrate de tener el número de teléfono móvil o la dirección de correo electrónico correctos del destinatario antes de enviar el dinero. Comprueba que el nombre que aparece en la pantalla de confirmación coincida con la persona a la que quieres enviar el dinero. Si tienes dudas, contacta con el destinatario para verificar sus datos.

Ten cuidado con las estafas: desconfía de ofertas que parezcan demasiado buenas para ser verdad o de solicitudes de pago inesperadas, especialmente si te presionan para que actúes con rapidez. Nadie de tu banco o de Zelle te pedirá que envíes dinero como prueba o para evitar un fraude.

Trata Zelle como efectivo: una vez que envías dinero a través de Zelle a alguien que ya está inscrito, no puedes cancelar el pago. Es como entregar dinero en efectivo, así que asegúrate de que la transacción sea legítima.

Utiliza contraseñas seguras y autenticación de dos factores: protege tu cuenta bancaria y la aplicación de Zelle con contraseñas únicas y robustas. Activa la autenticación de dos factores si tu banco o la aplicación de pagos lo ofrecen para añadir una capa extra de seguridad.

Mantente alerta ante comunicaciones sospechosas: no respondas a mensajes de texto, correos electrónicos o llamadas telefónicas que te soliciten tu contraseña, PIN u otra información de seguridad. Los bancos nunca te pedirán esta información. No hagas clic en enlaces ni utilices números de teléfono proporcionados en mensajes no solicitados.

Conoce los límites de envío: familiarízate con los límites de envío diarios y mensuales que establece tu banco para Zelle. Si necesitas enviar una cantidad mayor, considera otras opciones de transferencia o divide el pago en varios días si es posible.

