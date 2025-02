Caracas: vías que estarán cerradas el 16 de febrero por el Maratón CAF

Suscríbete a nuestros canales

Todo está listo para que el próximo domingo 16 de febrero, se lleve a cabo la IX edición del Maratón y Media Maratón CAF Caracas, un evento anual que en esta oportunidad reunirá a más de 6 mil corredores nacionales e internacionales, para la carrera más importante de Venezuela.

Para el buen desarrollo de esta actividad deportiva, algunas avenidas y calles de la ciudad estarán cerradas desde primeras horas de la mañana. En la ruta del evento habrá 29 puntos de hidratación, 35 puntos de atención médica, 2 puntos con geles energéticos, más de 50 puntos de animación y más de 520 voluntarios.

Las calles del recorrido están identificadas con distintas banderolas desde hace varias semanas y, adicionalmente, CAF ha desplegado toda la información sobre el horario de cierre de calles por distintos puntos de la ciudad. Las vías estarán cerradas a partir de las 5:00 a.m. en el Oeste y 6:00 a.m. en el Este. La apertura al tráfico vehicular será progresiva, comenzando con la Av. Bolívar a partir de las 8:00 a.m., y la Av. San Martín a las 8:00 a.m.

A continuación, detallamos las vías y accesos cerrados:

Accesos desde la Av. Baralt hacia la Av. Oeste 6

Accesos desde la Av. Sucre hacia la plaza O'Leary

Accesos al puente de Los Leones desde el norte y oeste

Accesos desde el Hospital Pérez Carreño a la Av. O’Higgins

Todos los accesos a la redoma La India

Accesos desde la Cota 905

Accesos desde la Av. Sur 5 hacia Roca Tarpeya

Av. Fuerzas Armadas hasta la Av. Victoria

Accesos hacia la Av. Victoria (sentido este) desde la Av. Nueva Granada

Accesos a los estadios desde la autopista Gran Cacique Guaicaipuro

Accesos desde Ciudad Banesco a la prolongación Av. Las Acacias

Cierre total de la Av. Las Acacias entre Av. Casanova y Av. Solano

Accesos a la Av. Venezuela (Bello Monte) desde la autopista Gran Cacique Guaicaipuro

Accesos desde la Av. Pichincha hacia la Av. Casanova

Acceso desde la Av. Libertador hacia El Rosal

Acceso a Chacaíto desde la autopista Gran Cacique Guaicaipuro

Acceso desde la Av. ppal de Bello Monte hacia la Av. ppal de Las Mercedes

Acceso desde Chacaíto a la Av. Lazo Martí

Acceso desde la Av. Veracruz hacia la Av. ppal de Las Mercedes

Acceso desde la autopista de Prados del Este hacia el paseo Enrique Eraso

Acceso desde el edificio de canalizaciones a la Av. Araure

Retorno desde la Av. Río de Janeiro a la Av. Araure

Accesos a la Av. Río de Janeiro desde el distribuidor de Caurimare

Acceso desde la Av. Trieste (Los Ruices Sur) a la Av. Río de Janeiro

Acceso desde la Av. Trieste (La California Sur) a la Av. Río de Janeiro

Accesos a la Av. Río de Janeiro desde el distribuidor El Llanito

Av. ppal de Macaracuay a la altura del distribuidor Macaracuay

Acceso hacia La California y Macaracuay (Av. San Francisco) desde la autopista Gran Cacique Guaicaipuro

Acceso a la Av. Francisco de Miranda (sentido oeste) desde Petare

Acceso a la Av. Francisco de Miranda (sentido oeste) desde la Av. Sucre de Los Dos Caminos

Acceso a la Av. Francisco de Miranda desde la Av. ppal del Country Club

Accesos desde la UCV a la Plaza Venezuela

Accesos desde la Autopista "Gran Cacique Guaicaipuro jefe de jefes" Venezuela (Bicentenario) y a la Av. Casanova

Accesos desde Los Caobos y Quebrada Honda hacia el Paseo de la Resistencia Indígena (antiguo Paseo Colón)

Acceso desde la autopista Gran Cacique Guaicaipuro al Paseo de la Resistencia Indígena (antiguo paseo Colón)

Paseo de la Resistencia Indígena (antiguo Paseo Colón) en ambos sentidos (desde el 18 de marzo a las 8:00 a.m. hasta el 19 de marzo a las 4:00 p.m.)

