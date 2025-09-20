Cierre de vía este domingo 21 de septiembre: conozca tres rutas alternas

Suscríbete a nuestros canales

Este 21 de septiembre, Caracas se prepara para vivir un domingo diferente.

De acuerdo con la alcaldía de Chacao, quienes transitan habitualmente por la Avenida Francisco de Miranda deberán planificar rutas alternativas, ya que la vía principal se verá afectada por un evento deportivo organizado por el Ministerio de Turismo (MINTUR).

La actividad, que busca promover el deporte y el esparcimiento, generará restricciones vehiculares desde las 7:00 a.m. hasta las 9:00 a.m.

Vías alternas para transitar este domingo

Ante el cierre parcial de la Avenida Francisco de Miranda, las autoridades recomiendan a los conductores tomar vías alternas para evitar retrasos.

Entre las opciones sugeridas para este domingo se encuentran la Avenida Rómulo Gallegos, la Avenida Río de Janeiro y la Autopista Gran Cacique Guaicaipuro (anteriormente conocida como Francisco Fajardo).

Dichas arterias viales servirán como desvíos principales para conectar con los distintos puntos de la ciudad, permitiendo a los ciudadanos movilizarse con mayor fluidez durante el desarrollo del evento.

Se aconseja a los transeúntes y conductores planificar sus traslados con antelación para mitigar cualquier inconveniente.

Carrera por el Turismo en Chacao

El Ministerio de Turismo de Venezuela se encuentra enfocando sus esfuerzos en diversificar la promoción del país, utilizando el deporte como una poderosa herramienta para atraer visitantes y fortalecer la economía local.

A diferencia de distancias más largas, los 5K no requieren una preparación física tan rigurosa. Para un corredor principiante, el objetivo principal es completar la distancia, con tiempos promedio que oscilan entre 25 y 35 minutos.

La corta duración de la carrera permite que sea una actividad ideal para familias y personas que buscan iniciar un estilo de vida más activo.

