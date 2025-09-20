Motorizados se apoderan de las caminerías en Caracas: conozca las sanciones que establece la Ley de Tránsito Terrestre

Suscríbete a nuestros canales

Las aceras y caminerías de Caracas son cada vez menos seguras, debido a la presencia de motorizados, quienes se han apoderado de los espacios establecidos para el tránsito peatonal.

En cada calle o bulevar de la ciudad capital puede observarse la presencia de motocicletas, bien sea estacionadas o circulando por espacios indebidos. Tal situación representa un riesgo para la integridad de los peatones y conductores, quienes están expuestos a sufrir accidentes.

En tal sentido, Lilian Romero, fundadora y directora de la asociación civil Asotránsito, explicó que, para lograr una buena convivencia entre conductores y peatones, se deben respetar los espacios de cada actor vial.

Sin embargo, en Venezuela “se ha establecido una anarquía que deriva de la impunidad de aquellos que incumplen la Ley de Transporte Terrestre. Cuando no se sanciona una imprudencia, esta se hace costumbre; no se recibe sanción y esto causa que se repitan las conductas inapropiadas”.

Motorizados toman las calles de Caracas

Los sectores más concurridos de la ciudad son afectados por este tipo de infracciones que ponen el peligro el bienestar de la ciudadanía. En el bulevar de Sabana Grande, comerciantes reportaron que la presencia de motorizados en las caminerías impide que los espacios sean utilizados por el público que acude para realizar sus compras o pasear en familia.

“La situación de las motos es horrible. El espacio está sumamente reducido por la cantidad de buhoneros que ocupan el bulevar y, además, las personas deben estar pendientes de que no los atropelle un motorizado”, dijo Juan Contorianos, vocero de la Asociación de Comerciantes de Sabana Grande.

El también vecino de la comunidad denunció que “han tomado tramos del bulevar como estacionamientos y, por si fuera poco, conducen a altas velocidades, como si se tratara de una carretera”.

Sanciones por incumplimiento de la Ley de Tránsito Terrestre

El artículo 169, numeral 10, de la Ley de Tránsito Terrestre de Venezuela establece sanciones para quienes realicen maniobras indebidas al conducir vehículos. Esto con el fin de evitar las conductas que pongan en peligro la seguridad vial.

Quienes cometan cualquier infracción, de acuerdo con lo establecido en la ley, serán sancionados por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), entidad que podría suspender la licencia del conductor y retener el vehículo.

Entre las maniobras prohibidas por la ley de tránsito terrestre figuran:

Realizar adelantamientos peligrosos.

Circular por canales de circulación no permitidos para el tipo de vehículo.

Uso indebido de los carriles de circulación.

Las sanciones por infracciones contra el artículo 169 numeral 10 son:

Sanciones económicas que varían según la gravedad de la infracción.

Suspensión de la licencia de conducir, esta puede ser temporal, según la gravedad de la falta.

Retención del vehículo: La autoridad puede inmovilizar el vehículo involucrado en la infracción.

La educación vial es urgente

La directora de Asotránsito, una ONG enfocada en la seguridad vial, insistió en que, para evitar que los conductores incurran en conductas viales inapropiadas, se debe establecer una “cultura vial de prevención”.

“Antes se impartía a los conductores el conocimiento de las señales de tránsito antes de que estos salieran a las calles con un permiso; sin embargo, ahora son muchos los jóvenes tienen menos conocimiento y ya cuentan con una licencia”, dijo Romero.

Consideró que las autoridades del INTT deberían establecer un criterio más estricto a la hora de entregar permisos de conducir. “Actualmente, se les entrega licencia a personas que no están capacitadas. No tienen idea de que se debe reducir velocidad en intersecciones o que conducir en contrasentido puede causar un accidente”, criticó.

Finalmente, explicó que se deben crear campañas de educación vial para crear conciencia entre los conductores. “Se debe educar constantemente en medios de comunicación, redes sociales, escuelas, liceos y universidades, de lo contrario, se perderán más vidas jóvenes en las vías”, afirmó Romero.

Motorizados encabezan cifra de accidentes viales

Por otra parte, destacó que, diariamente, “mueren entre tres y cuatro motorizados en accidentes viales, sin contar a aquellos que terminan con alguna discapacidad o amputación”.

Según cifras de la ONG Observatorio de Seguridad Vial, Para mediados de este año, el Observatorio de Seguridad Vial (OSV) contabilizó 289 siniestros viales en junio de 2025, en los que 115 personas fallecieron y otras 458 resultaron lesionadas.

Del total de fallecidos, 94 eran hombres y 21 mujeres. Los motorizados encabezaron la lista de víctimas fatales, con 63 casos (57 %).

También se reportó que la tasa de personas fallecidas fue de 39,8 por cada 100 accidentes de tránsito.

De los 289 accidentes registrados, el exceso de velocidad estuvo presente en al menos 162 casos (60,90 %).

También se identificaron 61 incidentes vinculados con la imprudencia del conductor (22,93 %), fallas mecánicas en 21 reportes (7,8 %) y consumo de alcohol en 5 casos (1,88 %).

