En imágenes: así se vive la canonización de José Gregorio Hernández y madre Carmen Rendiles en Caracas y Trujillo

Con lágrimas, cantos y banderas en alto, miles de venezolanos celebraron este 19 de octubre la canonización de José Gregorio Hernández, el “Médico de los Pobres”, y la madre Carmen Rendiles, en una ceremonia histórica presidida por el papa León XIV en la Plaza San Pedro del Vaticano.

La proclamación de los dos primeros santos venezolanos, un laico y una religiosa, desató una ola de fervor en todo el país.

Desde Trujillo, tierra natal de José Gregorio, hasta la Iglesia La Candelaria en Caracas, donde reposan sus restos, las comunidades se volcaron a las calles con flores, imágenes, velas y oraciones para rendir homenaje a quienes hoy se convierten en intercesores universales de la fe venezolana.

En imágenes: Iglesia La Candelaria en Caracas

En esta galería fotográfica compartimos cómo se vivió el momento en dos de los epicentros de la devoción nacional:

La Candelaria, Caracas: La parroquia se convirtió en un punto de encuentro espiritual donde familias enteras se reunieron para seguir la transmisión en vivo, encender velas y entonar cantos en honor a los nuevos santos.

Santuario de Isnotú

Isnotú, Trujillo: El Santuario se llenó de peregrinos que llegaron desde distintos estados para agradecer favores, pedir sanación y celebrar con música tradicional, misas campales y procesiones.

