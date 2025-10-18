En imágenes: José Gregorio Hernández protagoniza colorido mural en reconocido centro comercial de Caracas

Arte

La instalación forma parte de las actividades culturales previas a su canonización oficial.

Este sábado 18 de octubre, el centro comercial Sambil La Candelaria presentó un mural de más de 6 metros por 6 metros elaborado con globos, en homenaje al santo venezolano José Gregorio Hernández.

La instalación forma parte de las actividades culturales previas a su canonización oficial, y busca conectar la fe popular con expresiones artísticas contemporáneas.

Colorido mural en honor a José Gregorio Hernández

El mural, ubicado en el área central del recinto, representa el rostro del “médico de los pobres” con una técnica visual que combina volumen, color y simbolismo espiritual.

José Gregorio Hernández: arte devocional en expansión

Con el auge de homenajes visuales en espacios públicos, en semanas recientes, se inauguró en Guacara, estado Carabobo, la escultura más grande del mundo dedicada al santo, creada por el joven artista Josué Benjamín Figueroa.

La obra, instalada en el distribuidor Negro Primero de la Autopista Regional del Centro, mide más de 18 metros de altura.

Además, comunidades caraqueñas han impulsado murales, vitrales y altares urbanos que celebran la vida y obra del médico trujillano, canonizado por el Vaticano.

