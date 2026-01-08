¿Existe diferencia entre influenza, gripe y resfriado? Le contamos

Suscríbete a nuestros canales

Existe una duda frecuente con respecto a las diferencias entre las gripes o los resfriados, para muchos se trata de la misma condición de salud; sin embargo, hay algunas características que los hacen diferentes.

Según lo explicado por el doctor Ilan Shapiro, en un trabajo publicado por la organización Healthy Children, el resfriado común y la influenza o gripe no son lo mismo.

El experto aclara que la gripe o influenza es una enfermedad más grave: "Lastimosamente, los hispanohablantes tenemos una confusión sobre lo que es la gripe, un resfriado o catarro y la influenza".

"La Influenza no es un simple resfriado y el término gripe es utilizado erróneamente por la mayoría de las personas para referirse a un resfriado", indicó Shapiro en su informe.

Diferencias entre gripe, influenza o resfriado

De acuerdo con el experto, el permino gripe hace referencia a la enfermedad causada por el virus de la influenza, esto significa que hace referencia a la influenza.

Además, precisó que el resfriado y la influenza "son enfermedades que afectan las vías respiratorias y los primeros síntomas suelen ser similares".

El resfriado es una enfermedad leve; sin embargo, la influenza es una enfermedad mucho más grave. Asimismo, destaca la importancia de poder distinguirlas para poder tratarlas de manera adecuada.

En este sentido, el resfriado puede ser causado por distintos tipos de virus, incluyendo el rinovirus y el coronavirus; mientras que la influenza es un virus agresivo que trae consigo algunas complicacioones de salud.

Los resfriados se caracterizan por síntomas como estornudos, tos, congestión nasal, mucosidad, ardor en la garganta y ojos llorosos; además se suma el cansancio y posiblemente la fiebre. Se trata de una condición de salud que puede durar pocos días y que se resuelve sin complicaciones.

Por otro lado, la influenza sí suele causar fiebre alta y sumar síntomas como solor muscular, dolor de cabeza, escalofríos, cansancio intenso, debilidad y malestar general. Cuando se presenta tos, suele ser seca, y los estornudos o la congestión nasal son síntomas poco frecuentes en estos casos. También puede traer consigo algunas complicaciones como infecciones en los oídos, neumonía o problemas respiratorios severos que requieran hospitalización.

