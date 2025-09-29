Falla en motor clave deja sin agua a tres parroquias de Caracas: esto dice el ministro

Suscríbete a nuestros canales

El Grupo del Agua Monte Alto, parte baja, difundió información oficial sobre la interrupción del servicio de agua en tres parroquias de Caracas.

Vecinos compartieron un video donde el ministro de Atención a las Aguas, Carlos Mast Yustiz, explicó las causas técnicas del problema en la estación de bombeo Vista Alegre.

Las parroquias afectadas por esta falla son El Junquito, Antímano y Sucre, zonas que dependen directamente del funcionamiento de esta estación para el suministro de agua potable.

La falla afecta directamente el sistema que impulsa el agua hacia el tanque Canaima, ubicado a 300 metros de altura.

El ministro detalló que el equipo principal está compuesto por un motor de 220HP y una bomba de gran tamaño que operan con 240 voltios.

¿Qué ocurrió en Vista Alegre?

La interrupción se debe a una grieta en el acople entre el motor y la bomba. Según Mast, estas piezas suelen desarrollar fisuras internas que terminan en fallas estructurales. En el video se observa el daño físico que impide el funcionamiento del sistema.

Aunque la falla ha sido recurrente, esta vez el daño fue mayor. Desde hace dos semanas se inició la fabricación de una nueva pieza, que será entregada en las próximas horas para completar la reparación, explicó el ministro.

Medidas de recuperación y mantenimiento

Asimismo, Mast informó que se realizó la rehabilitación integral del sistema eléctrico, así como la reparación de la bomba y los locomotores. También se construyeron nuevas bases para instalar motores y bombas adicionales que reforzarán el sistema.

Además, se están fabricando repuestos de respaldo para evitar futuras interrupciones prolongadas. El objetivo es mantener la operatividad continua de la estación Vista Alegre.

Por otra parte, el Consejo Comunal Monte Alto parte baja exhortó a los vecinos a mantenerse informados por canales oficiales y agradeció la claridad técnica del ministro.

La explicación busca evitar rumores y brindar confianza sobre el proceso de recuperación.

