Mitos sobre la depresión en Venezuela: psicóloga explica tres pasos claves para ayudar a un familiar

Suscríbete a nuestros canales

En Venezuela la depresión, es un trastorno del estado de ánimo complejo que, se enfrenta a una doble barrera: la propia enfermedad y el estigma social.

La creencia de que "es solo falta de voluntad", "hay que echarle ganas" minimiza una condición que afecta profundamente el funcionamiento diario de quien la padece.

Esto trae como consecuencia afecciones desde los hábitos de sueño hasta la capacidad de sentir placer o motivación, y en muchos casos, esconde una lucha silenciosa.

Mitos y cifras sobre la depresión en Venezuela

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más de 300 millones de personas sufren de depresión en el mundo.

En Venezuela, el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) estimó una tasa de 6.9 muertes por suicidio por cada 100 mil habitantes para 2024. En este escenario, la observación empática y la intervención respetuosa por parte de la familia se vuelven un pilar fundamental para el bienestar del ser querido.

Cómo reconocer las señales: la depresión a veces susurra

Según la psicóloga María Verónica Velásquez, en entrevista con Diario 2001, la clave está en la observación atenta, ya que "todos emiten alguna señal cuando algo les está afectando emocionalmente".

La dificultad radica en que estas señales a menudo se ignoran o no se reconocen como un pedido de auxilio.

Las manifestaciones de la depresión pueden ser sutiles o evidentes:

Irritabilidad constante o tristeza persistente

Aislamiento y falta de comunicación

Cambios en los hábitos

Deterioro funcional: cuando la persona deja de funcionar como lo hacía antes en su trabajo, estudios o rutinas.

La especialista enfatiza que lo crucial es notar lo que es diferente. Hay quienes siguen siendo funcionales, cumpliendo con sus responsabilidades, pero atraviesan una "lucha silenciosa". La depresión no siempre grita, a veces apenas susurra, pero en cualquier caso, "necesita ser escuchada".

El abordaje familiar se complica cuando se perpetúan mitos que despojan a la depresión de su gravedad clínica:

Mito: "La depresión es solo tristeza y se cura con fuerza de voluntad."

Realidad: Es un trastorno complejo que afecta la química cerebral y el funcionamiento diario. No es un defecto de carácter, sino una enfermedad que requiere tratamiento.

Mito: "Si se ríe o la pasa bien de vez en cuando, no está deprimido."

Realidad: La depresión no es un estado constante y uniforme. Muchas personas pueden tener momentos de funcionalidad o alegría, incluso en medio de una profunda lucha interna.

Cómo abordar a un familiar que necesita ayuda

La psicóloga María Verónica Velásquez comparte un camino de tres pasos para abrir la puerta a la ayuda profesional:

1. Observar, Escuchar y Validar

El primer paso es crear un espacio seguro donde el familiar se sienta visto y reconocido.

Escucha sin interrumpir ni minimizar: evita frases como "no es para tanto" o "ya va a pasar".

Valida la emoción: reconoce su dolor sin intentar solucionarlo de inmediato.

2. Ser presencia y compañía

Ofrece un hombro, no un sermón.

Fomenta la conversación sobre soluciones.

3. Ofrece ayuda profesional con respecto

Una vez establecida la conexión y la confianza, se puede sugerir la ayuda de un especialista como un acompañamiento necesario.

Visita nuestra sección: Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube