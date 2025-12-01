Obituario

Fallece reconocido narrador deportivo Juan Carlos Méndez

Por Selene Rivera
Domingo, 30 de noviembre de 2025 a las 11:05 pm
El ábado 29 de noviembre se dio a conocer el lamentable fallecimiento del reconocido periodista deportivo, Juan Carlos Méndez.

A través de sus redes, IVC difundió la noticia de Méndez, quien en vida formó parte del equipo de narradores de deporte del canal.

Por su parte, el periodista Raúl Cerdeño, informó a través de sus redes que Méndez habría fallecido durante la madrugada del sábado.

Asimismo, indicó que la muerte del destacado narrador deportivo fue causas médicas, tras sufrir problemas renales.

En vida, Juan Carlos Méndez se destacó como narrador deportivo de Marinos 'La Ola Marina', Guaiqueries de Margarita, IVC, circuito radial Caribes de Anzoátegui y el fútbol venezolano.

 

