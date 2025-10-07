Jornada de atención social en Baruta: trámites, asesorías y actividades este 11 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 11 de octubre, la alcaldía del municipio Baruta del estado Miranda realizará una jornada social integral en el Colegio Dr. Jacinto Convit, ubicado en Monterrey.

El evento se desarrollará desde las 9:00 a.m. hasta las 12:30 p.m., con entrada libre y atención directa para vecinos de la zona.

La actividad reunirá múltiples servicios públicos en un solo espacio, con el objetivo de canalizar solicitudes, brindar asesoría legal y ofrecer atención médica gratuita.

Servicios disponibles para toda la comunidad

Durante la jornada, los asistentes podrán acceder a consultas de medicina general, toma de tensión arterial, glicemia capilar, audiología y entrega de medicamentos disponibles.

Además, inmunizaciones como pentavalente, fiebre amarilla, polio, sarampión y rubéola.

También se ofrecerán charlas sobre salud bucal, nutrición y óptica, a través del programa Salud Baruta.

Por otra parte, el Registro Civil estará presente para trámites documentales, mientras que el área de Catastro brindará información sobre impuestos de inmuebles y procedimientos administrativos.

Actividades educativas, culturales y recreativas

Del mismo modo, el equipo de Psicología ofrecerá una charla especializada sobre adicción a los videojuegos.

Mientras que, el Instituto Autónomo del Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescente (IACMDNNA) brindará asesoría legal sobre garantías y deberes de la infancia.

En el área de Deporte y Cultura, habrá mesas de ping pong, colchones inflables y un taller gratuito de mandalas para niños y adultos, disponible entre las 10:00 a.m. y las 12:00 p.m.

Atención animal y ciudadana

La jornada también incluirá servicios de CEPRCAN, con consulta médica veterinaria, registro de mascotas, desparasitación, corte de uñas, limpieza de oídos y aplicación gratuita de vacuna antirrábica.

Finalmente, el módulo de Atención al Ciudadano estará habilitado para recibir solicitudes, canalizar reclamos y orientar a los vecinos sobre trámites municipales.

