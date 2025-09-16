La telemedicina transforma la atención médica en Caracas: expertos hablan sobre sus beneficios

Suscríbete a nuestros canales

La telemedicina emergió como una alternativa viable para la atención médica en Caracas.

Si bien no es un concepto nuevo a nivel mundial, su adopción en la capital venezolana cobró fuerza en los últimos años, impulsada en gran medida por la necesidad de superar las barreras geográficas y de acceso a los servicios de salud.

Telemedicina en Caracas: espacios para conectar

En Caracas, la telemedicina se manifiesta a través de diversas plataformas y servicios, tanto públicos como privados.

El médico cirujano David Pérez, egresado de la Universidad Rómulo Gallegos, con diplomado en salud y seguridad ocupacional, explicó durante una entrevista exclusiva con Diario 2001, que el factor determinante de la telemedicina se halla en la pandemia por Covid-19.

“A la saturación normal de los servicios de consulta y hospitalización se le sumaron los pacientes Covid, así como también el riesgo de contagio por tos y estornudos, los cuales obligaron a todos los servicios médicos a adoptar medidas que permitieran la continuidad en la atención a los pacientes” expresó Pérez.

A su vez, basado en sus nueve años de experiencia médica, considera que los servicios más solicitados en telemedicina son “primer nivel (con el paciente) son la teleconsulta y a segundo nivel (entre médicos) es la teleinterconsulta”.

También se puede acceder a consultas médicas virtuales a través de videollamadas, chats o llamadas telefónicas, con médicos y especialistas de distintas áreas.

Algunas de las empresas y organizaciones que ofrecen estos servicios las 24 horas del día, los 365 días del año, son:

Telemedicina24

Venemergencia

Telemedi Salud

Existen iniciativas como la de "Médicos Venezolanos Online" o el programa "SOS Telemedicina" de la Universidad Central de Venezuela (UCV), que buscan conectar a pacientes con médicos de forma remota, incluso en zonas rurales.

¿Cuáles son los beneficios de la telemedicina en Caracas?

Los servicios de telemedicina en Caracas cubren una amplia gama de especialidades, desde medicina interna y pediatría hasta dermatología y psicología.

Muchas de estas plataformas no se limitan a las consultas, sino que también ofrecen servicios complementarios como la emisión de récipe y justificativos médicos, la lectura de resultados de exámenes, y el seguimiento de pacientes a través de mensajería instantánea.

De acuerdo con el médico cirujano, David Pérez, otros beneficios residen en:

Facilita el acceso a un diagnóstico rápido y certero a pacientes con movilidad limitada.

Se complementa a los servicios de historia clínica electrónica, que permite llevar un seguimiento más exacto de las consultas y morbilidades que pueda tener un paciente.

Mejora la comunicación y diagnóstico entre colegas de diversas especialidades.

Desafíos y retos de la telemedicina en Caracas

Sin embargo, su implementación no está exenta de desafíos, como la falta de una regulación clara y la necesidad de una conexión estable.

"Básicamente los principales desafíos tienen que ver con la disponibilidad de equipos multimedia y conexión de internet, que en muchos lugares llega a ser limitada y puede llegar a dificultar el empleo de la telemedicina”.

Pérez también enfatizó en la importancia de establecer una buena relación médico-paciente, que permita llevar a cabo un buen diagnóstico y posteriormente, aplicar el tratamiento más eficaz.

“Sigue siendo importante al momento de hacer una teleconsulta, un buen interrogatorio, una buena historia de síntomas, una buena historia clínica electrónica y buenos exámenes de laboratorios, los cuales nos darán un buen diagnóstico que nos permita brindar un tratamiento preciso” explicó Pérez.

