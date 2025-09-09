Nueva medida contra los motorizados: un gobernador reduce el horario de circulación

Suscríbete a nuestros canales

El incremento sustancial de los accidentes de tránsito que involucran a vehículos de dos ruedas, ha llevado a que autoridades regionales en distintos estados de Venezuela, tomen medidas para tratar este problema de salud pública.

En ese sentido, el gobernador del estado Trujillo, Gerardo Márquez, ordenó reducir el horario de circulación de las motos en esta entidad andina.

Durante su más reciente programa radial, el mandatario regional expresó su preocupación por los incrementos de accidentes en los últimos días que han dejado dos personas fallecidas. Aunque también informó que han logrado reducir los siniestros gracias a la campaña de concientización.

"Por aquí tengo las estadísticas, solamente cinco accidentes hemos tenido en las últimas dos semanas de motorizados... hemos disminuido de casi 200 accidentes de motorizados por semana, hemos disminuido a cinco en las últimas dos semanas," afirmó el gobernador.

Motorizados podrán circular hasta las 9:00 p.m.

Márquez, instruyó al Procurador del estado establecer un horario único y más restrictivo para los vehículos de dos ruedas.



"Hoy le pido al procurador que corrija el decreto y coloque de lunes a domingo hasta las 9 de la noche, todos los días hasta las 9 de la noche," declaró.

El decreto inicial permitía la circulación de motocicletas hasta las 11:00 p.m. de lunes a miércoles y hasta las 9:00 p.m. de jueves a domingo.

Fiscal Saab lanza advertencia a los motopiruetas

En días recientes, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, activó la tercera fase del “Plan Conduce por la Vida” en el territorio nacional, con el objetivo de reducir los accidentes de tránsito que involucran a vehículos de dos ruedas.

Durante una alocución desde el Ministerio Público, en Caracas, el fiscal cuestionó las maniobras temerarias que realizan los denominados motopiruetas en vías públicas.

"Esa moda tiene ya que acabar. Cómo puede ser posible que en una avenida, en una carretera, en una calle; sujetos que de verdad deben tener un trastorno (...) colocan hacer maniobras con niños al lado, con personas al lado ¿Qué sentido tiene eso? Pregunto. Es una acción suicida, yo lo veo así", expresó.

Asimismo, detalló que, las cifras oficiales del Ministerio de la Salud al respecto, son "realmente terribles".

"Quienes quedan vivos, quedan lisiados, sin piernas, sin brazos, quedan discapacitados. ¿Qué sentido tiene atentar contra tu vida? Eso está prohibido", sentenció.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube