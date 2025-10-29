Petare: reinauguran Unidad Educativa Julio Calcaño 

Suscríbete a nuestros canales

La Unidad Educativa Julio Calcaño, ubicada en Petare, municipio Sucre del estado Miranda, fue reinaugurada luego de ser recuperada al 100% por la Corporación Juntos Todo es Posible.

Se trata de una obra que beneficia directamente a 444 estudiantes de esta popular parroquia, refiere una NDP.

La obra contó con 91 trabajadores, quienes ejecutaron la rehabilitación interna y externa de la infraestructura durante 190 días continuos.

Las labores incluyeron la recuperación de todas las aulas, la biblioteca, la cancha y sus gradas, el comedor y la cocina escolar, además de las oficinas administrativas y las áreas recreativas como el parque infantil.



Durante la reapertura del plantel, en transmisión directa con el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, se realizó un recorrido por las áreas intervenidas, en el que estuvo presente el presidente de esta corporación, Walter Gavidia, quien verificó las condiciones finales de los trabajos.



Con esta intervención, el plantel vuelve a operar en condiciones óptimas para el desarrollo académico y de alimentación escolar.

