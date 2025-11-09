A 20 años luz de distancia: Científicos confirman el hallazgo de un exoplaneta

Suscríbete a nuestros canales

Un significativo avance en la astrofísica fue anunciado tras la confirmación del hallazgo de un exoplaneta con potencial habitabilidad a una distancia de menos de 20 años luz de la Tierra.

El descubrimiento, detallado en un artículo publicado este jueves en The Astronomical Journal, identifica al cuerpo como GJ 251 c, una "Supertierra" que ya es considerada un objetivo prioritario para futuras exploraciones.

Características del Exoplaneta GJ 251 c

El equipo de científicos ha determinado que GJ 251 c posee cualidades que lo hacen excepcionalmente interesante en la búsqueda de vida extrasolar.

Ha sido catalogado como una Supertierra, con datos que sugieren que su masa es casi cuatro veces la de nuestro planeta y una composición que "probablemente sea rocosa".

El exoplaneta orbita dentro de la zona de habitabilidad de su estrella. Esto implica que se encuentra a la distancia precisa para que, en caso de poseer la atmósfera adecuada, el agua líquida pueda existir en su superficie, un requisito clave para la vida tal como la conocemos.

Su ubicación, a menos de 20 años luz, lo convierte en un candidato ideal para ser estudiado con las tecnologías de observación de próxima generación.

Metodología de Descubrimiento y Futuras Exploraciones

El hallazgo se realizó a través de instrumentación de alta precisión, diseñada específicamente para detectar planetas en las regiones potencialmente habitables de sus estrellas.

GJ 251 c fue descubierto utilizando datos obtenidos por el Buscador de Planetas en la Zona de Habitabilidad (HPF), un espectrógrafo de infrarrojo cercano de alta precisión instalado en el Telescopio Hobby-Eberly del Observatorio McDonald en Texas, EE. UU.

Suvrath Mahadevan, profesor de Astronomía y coautor del estudio, destacó el significado del hallazgo: "Buscamos este tipo de planetas porque son nuestra mejor oportunidad para encontrar vida en otros lugares". Mahadevan añadió que, aunque no pueden confirmar aún la presencia de atmósfera o vida, "hicimos un descubrimiento emocionante, pero aún queda mucho por aprender sobre este planeta".

El descubrimiento posiciona a GJ 251 c como un punto focal de la astrofísica para los próximos años, impulsando la exploración de sistemas estelares cercanos.

