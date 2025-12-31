¿Adiós al móvil alargado? Samsung apuesta por el formato "pasaporte" para dominar el mercado frente a Apple

Suscríbete a nuestros canales

Según reportes surgidos en Corea del Sur, Samsung está desarrollando una versión "wide" (ancha) de su emblemático Galaxy Z Fold, diseñada específicamente para plantar cara al esperado debut de Apple en el segmento de los plegables, refiere La Opinión.

Este nuevo dispositivo adoptaría una relación de aspecto 4:3, abandonando el formato alargado tradicional por uno más cuadrado y similar al de un pasaporte, buscando adelantarse a la estética que Apple planea para su primer "iPhone Fold".

Este rediseño radical no es una coincidencia estética, sino una respuesta estratégica. Mientras que el Z Fold convencional prioriza la sensación de un teléfono estirado, el modelo "wide" contaría con una pantalla interna de 7.6 pulgadas en formato 4:3 y una externa de aproximadamente 5.4 pulgadas que funcionaría como un móvil estándar al estar cerrado.

Esta proporción es casi idéntica a la que Apple estaría probando para su dispositivo de 7.7 pulgadas, el cual promete ofrecer una experiencia similar a la de un "iPad mini" que se dobla para guardarse en el bolsillo.

Ventajas

La competitividad de este formato reside en la productividad y el consumo de contenido. Una pantalla de 4:3 permite una multitarea mucho más fluida, permitiendo abrir hasta tres aplicaciones simultáneamente sin sacrificar la legibilidad, además de ofrecer una visualización más natural para documentos, correos electrónicos y edición fotográfica.

Samsung apuesta a que sus años de experiencia en bisagras tipo "gota de agua" y pantallas antirreflejo le den la ventaja necesaria antes de que el ecosistema iOS de Apple entre a sacudir el mercado con su integración de Face ID y iPadOS.

La llegada del iPhone plegable en 2026 se perfila como un evento sísmico para la industria, con proyecciones de crecimiento del 30% anual para ese sector.

Samsung, lejos de ceder terreno, planea que este nuevo modelo conviva con su línea tradicional, ofreciendo así el catálogo de plegables más versátil del mundo. Con este movimiento, la firma coreana envía un mensaje claro: mientras Apple perfecciona su primer intento, ellos ya estarán lanzando su quinta evolución de formatos para definir quién domina la próxima era de la telefonía móvil.