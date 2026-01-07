Coleccionista reúne más de 1.300 belenes: la mayoría son de México y Alaska

Suscríbete a nuestros canales

José María Bregante, atesora un total de 1.336 belenes de todo tipo y siempre diferentes, muchos de ellos con los tres Reyes Magos de Oriente.

Este coleccionista alicantino guarda estos tesoros en un pequeño local de algo más de 20 metros de largo y unos cuatro de altura.

Los tres últimos, en 3D, llegaron a sus manos hace apenas unos días y suponen un punto y seguido más en una afición inculcada por su padre.

"Año tras año compraba y pintaba nuevas figuras e iba cambiando de nacimientos”, comentó Bregante.

¿Cuándo comenzó todo?

Esta colección arrancó en 1975, cuando su hermano le regaló el primer pesebre tras un viaje a Toledo, además relato que no ha repetido belén hasta el número 765 que le regalaron uno igual.

“Entre el 40 y 60 por ciento son obsequios de familiares o amigos de cuando salen de viaje, aunque también compro en el Comercio Justo de Orihuela y La Abadía".

En su local, que visita con frecuencia y donde se mueve con una escalera de 14 peldaños, tiene belenes de todo el mundo.

Bregante también adquiere unidades por internet y busca que “no sean nacimientos tradicionales”, con una especial fijación por el rostro.

Muchas figuras son colocadas sobre una base que sitúa en sitios emblemáticos de la ciudad de Orihuela, como las puertas del Museo de la Semana Santa, la popular esquina del pavo.

El coleccionista ha reconocido que es difícil porque todos son curiosos y tienen una historia. Algunos vienen de México y Alaska, otro está hecho de hueso de dromedario y se lo trajo su hija de un viaje a Egipto.

Tiene a los dos belenes más pequeños, uno en 3D de apenas 1cm y el más grande mdi 45cm.

Incluso tiene un belén realizado con chapas metálicas procedente de Kenia.

