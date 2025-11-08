Entra al mercado el primer robot humanoide para tareas del hogar: conoces los detalles

Suscríbete a nuestros canales

La era de la robótica doméstica ha dado un salto cualitativo.

La compañía de tecnología 1X, respaldada por inversores clave como OpenAI, ha anunciado el lanzamiento comercial y la apertura de preventa de NEO, su robot humanoide diseñado específicamente para asistir en las tareas del hogar, marcando un hito en la integración de la inteligencia artificial y la robótica en la vida cotidiana.

Características y Funcionalidades de NEO

NEO se presenta como un asistente humanoide capaz de ejecutar funciones domésticas básicas y aprender de su entorno y de las interacciones humanas.

El robot, de aproximadamente 1.67 metros de altura y menos de 30 kilogramos de peso, opera con un nivel de ruido de tan solo 22 decibelios, más silencioso que un refrigerador moderno.

Su diseño suave y su sistema de movimiento por "tendones" le permiten interactuar de forma segura en entornos residenciale

NEO puede ser programado para realizar una variedad de tareas rutinarias desde el primer día, entre las que se incluyen:

Doblar y guardar ropa.

Ordenar estantes y limpiar superficies.

Abrir puertas y apagar luces.

Transportar objetos (con una capacidad de levantamiento de hasta 70 kg).

Inteligencia Artificial (IA) Avanzada: Integrando un avanzado Modelo de Lenguaje Grande (LLM) y visión artificial, NEO puede conversar de forma natural, comprender el contexto, sugerir acciones (como recetas a partir de ingredientes que ve) y aprender continuamente con cada interacción.

Precio

La compañía 1X ha establecido dos modalidades de adquisición para hacer accesible su tecnología, aunque inicialmente se posiciona como un producto de nicho por su costo.

Desafío de la Autonomía y la Privacidad

La empresa ha sido transparente sobre la naturaleza evolutiva de NEO. Inicialmente, muchas de sus funciones avanzadas serán asistidas por un modo de teleoperación (control remoto por un experto 1X) que ayuda al robot a aprender.

1X ha implementado protocolos de privacidad estrictos. Los usuarios tienen control total sobre el acceso remoto, pudiendo programar cuándo se permite la teleoperación, difuminar la imagen de las personas y establecer zonas restringidas dentro del hogar, abordando así los dilemas éticos que rodean la privacidad.

El lanzamiento de NEO sienta las bases para una nueva etapa en la que los robots humanoides se convertirán en una parte cotidiana de los hogares, transformando la vida doméstica al liberar tiempo de tareas rutinarias.

Visite nuestra sección Cursiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube