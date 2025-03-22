¿Sabes cuál es la salsa venezolana que está entre las mejores del mundo?

Suscríbete a nuestros canales

La famosa salsa venezolana "Guasacaca", ha logrado un lugar destacado en el top 10 de las mejores salsas del mundo según TasteAtlas. Este portal, especializado en gastronomía, ha lanzado una actualización de su ranking de "Las mejores salsas del mundo", donde la guasacaca ocupa el puesto número 6. de los 50 elegidos.

TasteAtlas es una autoridad en clasificaciones culinarias, y su listado refleja las calificaciones de amantes de la comida de todo el mundo; según la página, esta versatilidad busca que las evaluaciones presentadas sean "más justas y representativas".

La Guasacaca según el ranking internacional

La guasacaca es descrita por TasteAtlas como la "versión venezolana del guacamole", aunque menos espesa. Además de la guasacaca, otras salsas latinoamericanas también han sido reconocidas en este ranking. Por ejemplo, el suero costeño de Colombia ocupa un lugar destacado, y el ají criollo de Perú es considerado una de las mejores salsas del mundo.

Paso a paso para hacer "Guasacaca"

Se prepara con una sencilla combinación de aguacate, cilantro, perejil, pimientos, cebolla, ajo, sal, aceite y vinagre. Aunque se consume comúnmente con carnes asadas, la tradición venezolana dicta que se debe untar en arepas y empanadas.

La guasacaca se prepara generalmente en una licuadora, lo que da como resultado una salsa cremosa. Sin embargo, algunos prefieren la versión en puré, que resulta más espesa. En TasteAtlas, la guasacaca tiene una calificación de 4.6 estrellas, destacando su "popularidad y versatilidad".

Visite nuestra sección Curiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube