Weplash recompensa a sus estudiantes por aprender sobre IA

La Inteligencia Artificial (IA) ya no es el futuro; es el presente. Para que la fuerza laboral del futuro prospere, la formación continua en IA es crucial. En respuesta a esta necesidad imperante, se lanza Weplash Academia de IA, la plataforma educativa más dinámica y actualizada del mundo hispano, diseñada para empoderar a profesionales de todos los sectores a dominar esta tecnología esencial.

Weplash se posiciona como el aliado estratégico ideal para quienes buscan dominar la IA, aumentar su productividad, ahorrar tiempo, aumentar sus ingresos y asegurar su relevancia en el mercado laboral.

"Democratización" de la IA

Fundada por los hermanos venezolanos Marjori Haddad y Yihad Haddad, reconocidos expertos en marketing digital, Weplash nace con la misión de democratizar el acceso al conocimiento de la IA. Su propuesta se basa en ofrecer formación práctica y actualizada constantemente.

La academia se distingue por su compromiso con la vanguardia tecnológica: su plataforma se enriquece con nuevos cursos y guías de IA cada semana. Este ritmo de actualización garantiza a sus miembros el acceso a las últimas tendencias y herramientas de IA.

El "Challenge Weplash": pagan por aprender

Una de las ideas más innovadoras de Weplash es su sistema de certificaciones con un formato práctico y retador. Por tiempo limitado, las certificaciones incluirán un challenge o desafío: la tarea de crear una campaña real con IA.

El "twist" insuperable es que la academia pagará a quienes obtengan los mejores resultados. Los incentivos económicos son de US$1,000 al primer lugar, US$500 al segundo y US$250 al tercero.

Cursos accesibles

La accesibilidad es una gran ventaja de Weplash. No necesitas conocimientos previos ni experiencia en tecnología para empezar a explorar el potencial de la IA. La oferta educativa es amplia, cubriendo desde los fundamentos más básicos de ChatGPT hasta automatizaciones avanzadas de ventas y agentes de atención al cliente.

Esto significa que profesionales, emprendedores y freelancers de cualquier rubro pueden beneficiarse de sus cursos, porque el rango de aplicación de la IA es prácticamente infinito.

Además, Weplash lleva la personalización al siguiente nivel: si tienes una necesidad específica, puedes solicitar un curso a medida, resolviendo la pregunta de dónde encontrar cursos de IA personalizados.

Aprendizaje inmersivo

La promesa de Weplash es una experiencia inmersiva y práctica. Los cursos son tutoriales paso a paso donde expertos guían a los estudiantes a través de la técnica de compartir pantalla en la aplicación real de la IA. Esto permite la integración inmediata de lo aprendido en el trabajo diario, transformando la teoría en resultados tangibles.

Puedes inscribirte a través de su web www.weplash.com. La suscripción mensual tiene un coste de US$59, mientras que el plan anual es de US$288, un precio altamente competitivo para la formación más actualizada del mercado.

