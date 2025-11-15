¡Acción total en la LVBP! Juegos y horarios para la jornada de este sábado 15 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

La emoción de la LVBP continúa este sábado 15 de noviembre con una cartelera que involucra a la mayoría de los equipos del circuito. Los fanáticos tendrán cuatro oportunidades para disfrutar del béisbol profesional en una jornada que se dividirá en dos franjas horarias.

Horarios y duelos de este sábado 15 de noviembre

La jornada comenzará a las 5:00 p.m. con tres encuentros simultáneos:

5:00 p.m.: Leones del Caracas se enfrentará a Cardenales de Lara.

5:00 p.m.: Tiburones de La Guaira recibirá a Caribes de Anzoátegui.

5:00 p.m.: Tigres de Aragua jugará contra Navegantes del Magallanes.

El cierre de la noche estará a cargo del único partido programado a las 7:00 p.m.:

7:00 p.m.: Bravos de Margarita se medirá a Águilas del Zulia.

¡No te pierdas la acción! La LVBP te espera para seguir disfrutando de la pasión y la adrenalina del béisbol profesional venezolano en cada out y cada carrera.

