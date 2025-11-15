LVBP

¡Acción total en la LVBP! Juegos y horarios para la jornada de este sábado 15 de noviembre

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) mantiene el ritmo con una jornada de cuatro encuentros programados para este sábado 15 de noviembre.

Por Samuel Poleo
Sabado, 15 de noviembre de 2025 a las 07:00 am
¡Acción total en la LVBP! Juegos y horarios para la jornada de este sábado 15 de noviembre

La emoción de la LVBP continúa este sábado 15 de noviembre con una cartelera que involucra a la mayoría de los equipos del circuito. Los fanáticos tendrán cuatro oportunidades para disfrutar del béisbol profesional en una jornada que se dividirá en dos franjas horarias.

Horarios y duelos de este sábado 15 de noviembre

La jornada comenzará a las 5:00 p.m. con tres encuentros simultáneos:

  • 5:00 p.m.: Leones del Caracas se enfrentará a Cardenales de Lara.

  • 5:00 p.m.: Tiburones de La Guaira recibirá a Caribes de Anzoátegui.

  • 5:00 p.m.: Tigres de Aragua jugará contra Navegantes del Magallanes.

El cierre de la noche estará a cargo del único partido programado a las 7:00 p.m.:

  • 7:00 p.m.: Bravos de Margarita se medirá a Águilas del Zulia.

¡No te pierdas la acción! La LVBP te espera para seguir disfrutando de la pasión y la adrenalina del béisbol profesional venezolano en cada out y cada carrera.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube.

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
entretenimiento
Nueva York
belleza
Sabado 15 de Noviembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América